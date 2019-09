Ecosse - Belgique : Dendoncker titularisé aux côtés de Tielemans (LIVE vidéo 20h15)

Les Diables Rouges entament la seconde moitié de leur parcours qualificatif pour l'Euro 2020, ce soir à Glasgow. Le but sera d'y poursuivre leur sans-faute (le 30/30 final est un objectif de plus en plus clairement avoué) et de proposer une autre qualité de jeu qu'à Saint-Marin.

Il était l'un des... meilleurs Diables à Saint-Marin, alors qu'il s'attendait à ne pas devoir toucher un ballon, Thibaut Courtois sera titulaire pour la 76ème fois en sélection.

Devant lui, le duo Vertonghen-Alderweireld devrait accueillir à ses côtés Thomas Vermaelen, que Roberto Martinez n'a pas fait revenir du Japon pour le laisser 180 minutes sur le banc. Dommage pour Jason Denayer, difficile à juger dans le contexte de Saint-Marin, alors qu'il retrouvait une place de titulaire en match officiel pour la première fois depuis... le funeste match contre le Pays de Galles, lors de l'Euro 2016.

Deux options s'offrent au sélectionneur pour actionner la ceinture de sécurité de l'entrejeu. Malgré son match médiocre à Saint-Marin (sans doute son moins bon en équipe nationale), Youri Tielemans sera titulaire, accompagné soit de Kevin De Bruyne, soit de Leander Dendoncker (à condition que celui-ci soit bel et bien déclaré apte au service). La deuxième option présenterait l'avantage d'apporter un peu de gabarit à la ligne médiane (bien utile quand il s'agit d'évoluer à Hamden Park), et aurait pour effet de propulser KDB un cran plus haut sur l'échiquier.

Sur les flancs, l'absence de Timothy Castagne gomme la concurrence possible à Thomas Meunier. Le Parisien (dont la bonne volonté affichée à Saint-Marin n'a pu masquer totalement le déficit de rythme) sera titulaire à droite. Une chaude soirée en perspective puisque il lui faudra, notamment, endiguer les montées de la seule vraie star écossaise, Andy Robertson.

Chadli et/ou Carrasco ?

A gauche, l'hésitation est de mise. Nacer Chadli et Yannick Carrasco postulent à chances égales. Le premier (directement efficace lors de sa montée au jeu à Saint-Marin) peut apporter de la percussion, de la présence physique et une bonne reconversion défensive, mais le risque est qu'il ne puisse pas boucler les 90 minutes (3 fois remplacé lors de ses 3 titularisations à Anderlecht). Le second est fully fit, mais le risque réside dans les espaces qu'il peut parfois laisser dans son dos. Roberto Martinez coupera peut-être la poire en deux en alignant... les deux joueurs, conformément à la tactique adoptée lors de la dernière demi-heure à Saint-Marin : Chadli à gauche et Carrasco plus avancé, plus près de l'attaquant et débarrassé de ses contraintes défensives. Ce schéma avait plutôt bien fonctionné il y a 3 jours.

Mertens et Lukaku de retour dans le onze

Déçu par les "expérimentations" Origi et Januzaj (tous deux alignés à des positions inhabituelles pour eux), Martinez va en revenir à du classique. Dries Mertens (1 but et 1 assist à Saint-Marin) jouera, soit aux côtés de De Bruyne (si Dendoncker est aligné dans son dos), soit de Carrasco (dans le cas inverse). A moins qu'une surprise nommée Hans Vanaken ne vienne coiffer tout le monde au poteau, option qui paraît toutefois peu probable.

Certainement déçu de n'avoir pu jouer à Saint-Marin (et de ne pas avoir pu y approcher ou dépasser la barre mythique des 50 buts), Romelu Lukaku aura soif de ballons, à la pointe de l'attaque. Dans un contexte où l'Ecosse sera forcée (déjà) d'abattre sa dernière carte pour la deuxième place et de prendre quelques risques, Lukaku pourrait se retrouver (ne serait-ce que par moments) dans le contexte qu'il préfère : les espaces à combler à grandes enjambées, et des situations de un contre un, souvent fatales aux défenseurs qui s'y frottent. Avant Saint-Marin, Lukaku ne s'était plus retrouvé sur le banc depuis le match de la Coupe du Monde 2018 contre l'Angleterre (où la quasi-totalité des titulaires étaient au repos), il déborde de motivation et a surtout envie de se reconcentrer pleinement sur le football (après les débordements racistes dont il a été victime à Cagliari). Pour couper court à toute polémique, l'encadrement de l'équipe nationale (jusqu'au président de l'Union Belge, Mehdi Bayat) a précisé que l'Inter Milan n'était pas intervenu auprès de Roberto Martinez pour faire souffler son attaquant à Saint-Marin. Dont acte.