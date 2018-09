Écosse-Belgique : Castagne, Tielemans et T.Hazard dans le onze de base (LIVE vidéo dès 20h20)

C'est à Hampden Park, berceau du football écossais depuis plus d'un siècle, que les Diables Rouges disputeront ce vendredi, à 20h45, leur première rencontre post-Mondial. Roberto Martinez, sélectionneur national, a déjà prévenu qu'il ne ferait pas trop d'essais à quelques jours des débuts belges en Ligue des Nations, mardi soir contre l'Islande à Reykjavik.

Convaincant à l'entraînement, Timothy Castagne intègre directement le onze de base pour sa première convocation en équipe nationale. Le joueur de l'Atalanta Bergame sera aligné sur le flanc droit du 3-4-2-1 de Roberto Martinez. Il sera entouré par Mousa Dembele, Youri Tielemans et Thorgan Hazard sur le flanc gauche. Dedryck Boyata est lui aussi promu titulaire aux côtés de Vincent Kompany et Jan Vertonghen. Aux avant-postes, Romelu Lukaku est soutenu par Dries Mertens et Eden Hazard.

Les autres nouveaux arrivés, Leandro Trossard, Hans Vanaken et Birger Verstraete s'installent sur le banc et seront notamment en compagnie de Toby Alderweireld, Axel Witsel et Thomas Meunier.

Christian Benteke (genou), Marouane Fellaini (dos) et Simon Mignolet (main) sont tous forfaits à l'instar de Kevin De Bruyne, blessé au genou jusqu'en novembre.

L'opposition de ce vendredi soir sera également l'occasion de voir Thierry Henry faire ses débuts en tant que T2, lui qui a remplacé Graeme Jones malgré des rumeurs de départ vers Bordeaux. Quant au nouveau T3 Shaun Maloney, il sera présent pour la première fois dans le staff belge lors du duel contre sa patrie.

L'Écosse, entraînée par Alex McLeish, n'a plus battu la Belgique depuis octobre 1987, déjà à Hampden Park. Les Diables restent sur un nul et trois victoires, dont deux lors des qualifications pour le Mondial 2014. En 2001, dans un match crucial en vue de la Coupe du monde 2002, Marc Wilmots et Daniel Van Buyten avaient permis à la Belgique de remonter un handicap de deux buts et ainsi ramener un précieux point de Glasgow.

Après la rencontre de vendredi, la formation de Roberto Martinez restera samedi et dimanche en Écosse avant de prendre la direction de l'Islande et de Reykjavik lundi, veille de son entrée en lice en Ligue des Nations.