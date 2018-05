Du géant en passant par le bulldozer ou le poison, les incontournables Diables rouges

Ciné Télé Revue, en collaboration avec la rédaction sport de la RTBF, propose un guide du Mondial: calendrier des matchs, présentation des équipes, poster, pronostics et quiz… Embarquez pour la Russie en vous plongeant dans ce supplément.

Le supplément Coupe du Monde du Ciné Télé Revue avec les journalistes de la RTBF - © - Parmi les spécialistes de la RTBF qui donnent leurs avis dans ce supplément, il y a notamment Vincent Langendries qui sera à nouveau sur les traces des Diables rouges lors de la coupe du Monde en Russie. Il donne son avis sur certains éléments incontournables de notre équipe nationale : "Génération quarts de finale", c’est le nom qui colle jusqu’ici à la peau de notre équipe nationale. Le quart, stade de la compétition que les Diables n’ont pu franchir lors de leurs deux derniers tournois. L’objectif est donc clair : aller plus loin et pourquoi pas au bout du rêve. 23 Belges en mode "armée rouge" et parmi eux, d’incontournables guerriers.

Thibaut Courtois, le géant THibaut Courtois - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA De la race des grands, Thibaut l’est déjà. De la race des géants, Thibaut le deviendra si l’aventure russe le mène au panthéon des gardiens de but. À 26 ans, le Limbourgeois est LA valeur sûre de l’effectif. À son poste, il est indiscutable, n’en déplaise à Simon Mignolet son éternel second. Des réflexes de volleyeur, une vista hors pair, deux mètres sous la toise et déjà dix ans de carrière. Courtois est notre futur Buffon. Comme l’Italien, il est là pour longtemps. Puisse-t-il, comme Gianni, soulever un trophée par un beau jour de juillet.

Eden Hazard, le poison Eden Hazard - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA Introduisez Eden Hazard dans une défense et vous aurez la définition du mot poison. Une sorte de virus offensif qui contamine les lignes les plus hermétiques. En dix ans de carrière, il est devenu l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. Et en équipe nationale, son statut a évolué depuis les deux derniers tournois. Il est devenu un patron, un capitaine, un joueur écouté même s’il parle peu. Et surtout, un joueur capable de faire basculer un match sur un dribble court, une accélération, une feinte de corps. Avant d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte qu’à Chelsea, le Brainois veut atteindre l’Eden. Pour cela, “le poison” espère qu’aucun adversaire ne trouvera l’antidote.

Romelu Lukaku, le bulldozer Romelu Lukaku - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA Profession: buteur. Qu’il est beau et ingrat à la fois ce métier. Romelu le constate chaque jour depuis qu’il est passé pro, à 16 ans. Qu’elle semble loin sa première interview après sa première apparition, dans les travées de Sclessin. C’est tout dire : débuter sa carrière par un Classico au Standard, il n’y a pas mieux pour former un homme. Depuis, inutile de rappeller que Lukaku (malgré les éternels insatisfaits) est au sommet. À 25 ans, il vient de passer le cap des 100 buts en Premier League et détient le record chez les Diables. Il a déjà deux grands tournois dans les jambes et surtout dans la tête. Et c’est sans doute là qu’il a le plus progressé. Rester focus. Ne jamais se détourner de l’essentiel. Marquer, encore marquer, et marquer encore l’histoire des Red devils.

Dries Mertens, le chouchou Dries Mertens - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA Il est loin le temps du petit Dries. Du gamin de Louvain dont la taille faisait sourire. Aujourd’hui, Mertens est le roi de Naples, il a mis le Vésuve à ses pieds. Pour y cracher une lave de dribbles et une soixantaine de buts lors des deux dernières saisons. Pour faire hurler les “tifosi” les plus chauds de la botte. Et en équipe nationale, longtemps confiné au rôle de super réserviste, il est enfin devenu titulaire. Mais la concurrence reste féroce. Le chouchou des fans belges n’a plus le temps d’attendre. À 31 ans, voici peut-être sa dernière chance de toucher la gloire d’un peu plus près.

Kevin De Bruyne, le cerveau Kevin DE Bruyne - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA S’il y a bien un Diable qui a atteint une nouvelle dimension depuis son passage à City, c’est Kevin De Bruyne. Avec un coach (Guardiola) qui en a fait son maître à penser, Kevin a encore ajouté des couleurs à sa palette déjà bien étoffée. Son bien le plus précieux n’est autre que sa “vitesse mentale en mouvement”. Réfléchir en moins de temps, anticiper chaque mouvement des partenaires pour leur adresser ces fameux caviars. De Bruyne est né pour être décisif. C’est le joueur d’Europe le plus influent sur le jeu de son équipe. Et pourtant c’est encore loin d’être le cas en sélection. Mais promis, Kevin s’y emploie. Et si Martinez passait un petit coup de fil à Guardiola ?

Thomas Meunier, tôt ou tard Thomas Meunier - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA La plus improbable ascension du foot belge de ces dernières années nous est donc venue du fin fond de la province du Luxembourg. “Tôt ou tard”, la devise de Thomas Meunier, “j’y arriverai”. De Virton à Bruges en passant par Paris et par un statut de diable, il y est arrivé, tout cela en cinq ans. Thomas, c’est l’histoire d’un attaquant devenu défenseur. Défenseur du beau jeu et des arts qu’il adore. Alors, c’est vrai, Meunier détonne dans le milieu “PlayStation” des footeux. Il préfère parler culture, expo et cubisme. Voir les grands peintres, de ceux dont les toiles sont exposées au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. A quelques pas du stade qui accueillera la demi-finale du Mondial. Ce serait chouette, non, que Thomas puisse le visiter avec les Diables ?

Marouane Fellaini, the tower Marouane Fellaini - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA Il ne joue pas à Londres mais il a tout d’une “tower”. De celle où du haut du clocher on monte la garde, sonne l’alerte ou la charge. Marouane est probablement le footballeur le plus atypique du football belge. Et ce n’est pas seulement une référence à sa puissance capillaire mais à sa puissance tout court. Musclé dans les duels, jeu de tête impérial, contrôleur de poitrine “masterclass”, Fellaini est précieux à tous les étages de l’équipe. A l’image de son but contre l’Algérie au Mondial brésilien. Il rentre au jeu, monte à l’assaut et marque du crâne. Son rôle de sentinelle est primordial aux yeux de Martinez. Reste à espérer que Marouane soit épargné par les blessures.

Axel Witsel, le régulateur Axel Witsel - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA C’est le transfert de Diable qui a fait le plus de bruit. Pas en raison de son montant mais de sa destination. La Chine a donc attiré Axel. Les observateurs en ont fait leurs choux gras. Le Liégeois en a vu d’autres… Hermétique aux critiques, il sait ce qu’il vaut sportivement. Il sait que son éloignement vers une compétition moins relevée n’a pas altéré la confiance que le sélectionneur lui porte. Donc Witsel est là et toujours bien là malgré une opposition de plus en plus féroce à son poste. Jusqu’à nouvel ordre, il fait partie des cadres de Martinez. Une assurance en quelque sorte. En plus la Russie (il a joué cinq saisons à Saint-Pétersbourg), ça le connaît. Il compte à nouveau y laisser sa trace.

Jan Vertonghen, le centenaire Jan Vertonghen - © GAETAN GRAS - ALAIN NARINX - BELGA Bigre ! Être centenaire, c’est pas donné à tout le monde. Alors quand le grand Jan a détrôné “Sterke Jan”, alias Ceulemans (ex-record de sélections), on s’est dit que Vertonghen l’avait bien mérité. Exemplaire, rarement blessé, toujours au poste. Vertonghen est un maître achat. Tottenham, l’un des “King” d’Angleterre, n’a d’ailleurs pas à s’en plaindre. Et chez les Diables, son expérience est un indéniable atout, dans une défense pas toujours rassurante. En croisant les doigts pour que Kompany et Vermaelen aient laissé leur kit “CroixRouge” à la maison avant de prendre l’avion pour Moscou, Vertonghen est amené à jouer un rôle indispensable dans ce qui sera probablement son dernier grand tournoi.