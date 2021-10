Dries Mertens va devenir papa pour la première fois en mars : "Baby Ciro arrive"

Le Diable Rouge Dries Mertens et sa compagne Kat Kerkhofs attendent leur premier enfant, dont la naissance est prévue en mars prochain. Le couple l'a annoncé sur Instagram via une vidéo où on les voit annoncer la nouvelle à leurs proches.

Surnommé 'Ciro' par les supporters napolitains, Mertens a laissé un indice sur le possible prénom de son futur enfant. "Baby Ciro, arriving in March 2022", peut-on lire dans la vidéo. Une référence à son surnom napolitain ou effectivement le futur prénom de son enfant?

Mertens, 34 ans, vit en couple avec Kat Kerkhofs depuis 2015 et le couple s'est déjà marié. Ils habitent à Naples en Italie, club où le Diable Rouge évolue depuis 2013.

Meilleur buteur de l'histoire du club, le Diable rouge a disputé 5 rencontres avec Naples cette saison en raison d'une blessure à l'épaule. L'attaquant napolitain n'a toutefois été titularisé qu'une seule fois, en Europa League contre le Legia Varsovie.