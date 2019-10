Dries Mertens s'incruste et fait de l'humour à l'entrainement des Diables

Saint-Marin - Belgique : 06 septembre 2019 (0-4) - Qualifications Euro 2020 - 06/09/2019 Opposés à la modeste formation de Saint-Marin ce vendredi soir, les Diables rouges n’ont pas brillé, loin de là. Ils ont même livré une première mi-temps indigente (ponctuée sur le score de 0-1 sur un pénalty de Batshuayi) avant d’inscrire trois buts face à un adversaire épuisé. Il aura fallu attendre la montée au jeu du tandem buteur Chadli-Mertens et une dernière réalisation de Batshuayi pour voir les Diables définitivement s’envoler dans cette rencontre. Malgré une partie en dents de scie et un manque de rythme flagrant, les Diables grapillent trois nouveaux points et donc une cinquième victoire consécutive et se rapprochent un petit peu plus de l’Euro 2020.