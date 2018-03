Dries Mertens : "Plus on passe du temps ensemble, mieux c'est"

C'est un Dries Mertens peu loquace qui s'est présenté à notre micro à un peu plus de 48 heures de la rencontre amicale que les Diables rouges vont disputer contre l'Arabie Saoudite (FIFA 69). A la question de savoir à quoi va réellement servir cette rencontre amicale, il répond : "Plus on passe du temps ensemble, mieux c'est. On apprend toujours beaucoup en s'entraînant et en se retrouvant tous ensemble".

Au niveau de l'état de fraîcheur, il estime que c'est intelligent de ne pas avoir surchargé le programme durant cette trêve internationale : "Je crois que le coach a bien fait de ne pas faire d'entraînements trop durs. En juin, il y a un grand tournoi et tout le monde a envie de le jouer. Il n'y a pas de question de fatigue et il faudra alors tout donner".