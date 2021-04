Dries Mertens marque face à la Lazio et devient le meilleur buteur de l'histoire de Naples en Serie A

Dries Mertens marque face à la Lazio et devient le meilleur buteur de l'histoire de Naples en... Le Napoli recevait la Lazio dans un match important pour la fin de la Serie A. Un match lors duquel les Napolitains n'ont jamais été mis en diffi culté par les Romains. Alors que les Napolitains menaient 3-0 grâce à un doublé d'Insigne (7e et 53e) et un but de Politano (12e), Dries Mertens a inscrit un magnifique but. En un temps, depuis l'entrée de la surface, le Diable Rouge a envoyé le ballon dans la lucarne de Pepe Reina. Un but important pour le Louvaniste visiblement très ému lors de la célébration de celui-ci puisqu'il marque ainsi son 102e but en Serie A et devient le meilleur buteur de l'histoire de Naples en Serie A en dépassant Marek Hamsik. La Lazio pense revenir dans le match grâce à des buts d'Immobile (70e) et Milinkovic-Savic (74e). Mais le Napoli peut compter sur Osimhen pour ne pas trembler. Avec cette victoire le Napoli conserve sa cinquième place avec 63 points et reste au contact de la Juventus. La Lazio est sixième avec 58 points.