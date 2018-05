Dries Mertens : "Je ne veux pas rentrer triste à la maison"

Véritable icône à Naples, Dries Mertens est passé tout près du titre en Série A cette saison. Il a toutefois été moins prolifique en inscrivant 18 buts en championnat, soit 10 de moins que l'an dernier.

"La saison a été longue mais comme toutes les saisons, sourit Dries Mertens à notre micro. Quand tu joues un tournoi comme le Mondial, tu oublies la fatigue."

Les attentes et les espoirs sont plus grands qu'en 2014 car nos Diables rouges sont armés pour réussir un tournoi exceptionnel. "On est plus vieux et on a plus d'expérience. On doit profiter de cela. Mais je veux voir match après match et ne pas regarder trop loin. Laisse-nous passer le premier tour et puis on verra", tempère le Napolitain.

Cela dit, une chose est certaine : "Je ne veux pas rentrer triste à la maison. On a eu le sentiment dans les deux derniers tournois (Coupe du Monde 2014 et Euro 2016, ndlr) qu'on pouvait aller plus loin. Il n'y a pas une équipe qui nous a dominé ou donné une raclée. Je suis revenu déçu comme tous les supporters. Même contre l'Argentine, tout le monde a dit que c'était bien,... mais l'Argentine n'était pas meilleure que nous. Contre le pays de Galles, on revient aussi triste".

Et d'ajouter : "J'espère que la volonté de supporters va revenir comme ce fut le cas au Brésil. Je suis certain que ce sera le cas."

La non sélection de Radja Nainggolan a toutefois jeté un froid auprès d'une partie des fans des Diables rouges. "On doit accepter les choix qui sont effectués. A nous de continuer et il faut tourner la page", souligne-t-il.

Enfin, sur la manière de gérer la situation actuelle d'un groupe de 28 qui sera réduit à 23 le 4 juin, Dries Mertens assure : "Je n'y ai pas encore pensé. Ce n'est pas facile mais quand tu travailles au top, il faut avoir la force pour accepter cela".