Dries Mertens égale Hamsik grâce à un but splendide et devient co-meilleur buteur de l'histoire de Naples

Dries Mertens est rentré encore un peu plus dans l'histoire du Napoli ce mardi, en match aller des 8e de finale de la Champions League.

Le Belge a inscrit le premier but de Naples face au FC Barcelone lui permettant ainsi de revenir à égalité avec Marek Hamsik au classement du meilleur buteur du Napoli. Le Diable a inscrit son 121e but pour les Napolitains. Personne n'en a marqué plus dans l'histoire du club.

Et Dries Mertens y a mis la manière. Il a enroulé une frappe du droit dans la lucarne de Marc-André ter Stegen.

Arrivé à Naples en provenance du PSV Eindhoven en 2013, Mertens a depuis porté le maillot napolitain à 310 reprises. Il a marqué son premier but le 30 octobre 2013 contre la Fiorentina. C'est surtout lors de la saison 2016/2017 que le Diable Rouge a alimenté son compteur. Repositionné en 'faux neuf' par Maurizio Sarri après le départ de Gonzalo Higuain, Mertens a inscrit 28 buts en 35 rencontres de championnat, frôlant le titre de meilleur buteur, échouant à un petit but du Bosnien Edin Dzeko.

Dries Mertens avait déjà franchi un cap symbolique en dépassant les 115 buts de Diego Maradona le 23 octobre dernier, grâce à un doublé contre Salzbourg. Il avait alors mis le record de Hamsik, avec qui il a joué, dans le viseur.

A Naples, Mertens a remporté une Coupe d'Italie et une Supercoupe, toutes deux gagnées en 2014. A trois reprises, il a pris la deuxième place du championnat.