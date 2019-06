Dries Mertens : "Eden peut devenir le meilleur joueur du monde"

Auteur du premier but des Diables contre le Kazakhstan, également le 100ème de l'ère Roberto Martinez, Dries Mertens était heureux de sa performance samedi soir après avoir été élu homme du match : "En fin de saison, ce n’est jamais facile. Tout le monde est un peu fatigué en arrivant mais on avait tous l’envie. On a pressé pendant les premières vingt minutes, on inscrit un but. Après, on en a peut-être tous un peu trop fait pour amuser le public. Quand tu fais ça contre une équipe qui joue repliée, tu commences à perdre des ballons, cela devient moins bon. Mais dans l’ensemble, je pense que c’était un match agréable à regarder. Je me sentais bien. Quand tu joues avec des personnes qui te comprennent, qui savent où tu veux recevoir le ballon, c’est un véritable plaisir".

Le match face au Kazakhstan représentait l’occasion pour les Diables de retrouver leur public mais aussi de fêter la 100ème cap d’Eden Hazard et son transfert au Real Madrid : "C’est beau de voir cette ambiance. En plus un samedi soir, il y a d’autres choses à faire (rires). Mais le public est venu. Il est aussi venu aux entraînements. Cela nous fait vraiment plaisir. On entend parfois quelques critiques mais c’est beau de voir la façon dont on avance tous ensemble. Dans le vestiaire, on n’a pas vraiment fêté le transfert d’Eden. J’espère qu’on pourra le faire mardi. Eden, c’était déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Avec ce transfert, il peut peut-être devenir le meilleur joueur du monde. Je l’espère car c’est un bon gars. Il peut encore apprendre beaucoup là-bas, j’espère qu’il le fera. Je suis content pour lui".