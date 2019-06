Dries Mertens, Devil of the match, inscrit le 100e but de l'ère Martinez

Les Diables rouges version Martinez viennent d’atteindre la barre de 100 goals. C’est Dries Mertens qui a eu l’honneur de planter ce but symbolique. Il a aussi été impliqué dans les deux autres buts de la rencontre (3-0). Il a été élu Devil of the match par les supporters de notre équipe nationale.



Arrivé sur la pointe des pieds et un peu à la surprise générale (il avait été cité à Anderlecht), Roberto Martinez fait aujourd’hui l’unanimité. Innovation tactique, mondial historique, le technicien catalan a séduit la Belgique du foot avec son jeu offensif.



Sous sa houlette, les Diables ont progressé et clairement fait un pas en avant. Le mandat du technicien de Balaguer est placé sous le signe du spectacle. Au-delà des résultats, Martinez a mis en place un dispositif tactique qui met en valeur les qualités offensives des Diables.Les résultats chiffrés sont éloquents. En 36 matches, notre équipe nationale version Martinez tourne à 2,4 points de moyenne par rencontre.



Avec l'ancien entraîneur d'Everton sur le banc, notre sélection tourne à 2,83 buts par match. Grâce notamment à quelques "cartons" mémorables. Gibraltar, battu 0-6 et 9-0, l'Estonie, balayée 8-1, ou encore la Tunisie, écartée 5-2 en Coupe du monde, peuvent en témoigner.



Meilleure attaque des qualifications pour le Mondial, équipe la plus productive en Russie, la Belgique a affirmé sa force de frappe offensive depuis 2016 et l’arrivée de Martinez. Seuls l’Espagne, le Portugal (en amical) et la France (en demi-finale de Coupe du Monde) ont réussi à tenir le zéro face aux Diables.



En un peu plus de deux ans, les Belges ont atteint un cap symbolique, celui des 100 buts. Deux joueurs matérialisent l’efficacité noir-jaune-rouge : Eden Hazard et Romelu Lukaku.



Le capitaine et meneur de jeu a pris une autre dimension ces dernières années, en atteste son transfert au Real. Souvent considéré comme meilleur en club qu’avec la sélection, le Brainois a balayé les doutes. Il est devenu le patron offensif incontestable des Diables. Depuis le début de la campagne qualificative pour la Russie, il affiche un bilan de 16 buts (plus de 50% de son total en sélection) et 12 assists en 28 matches.



Big Rom a lui été installé comme titulaire par Martinez. Il lui a rendu sa confiance en alimentant le marquoir avec une régularité de métronome : 29 goals en 29 matches.