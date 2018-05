Dries Mertens déplore l'atmosphère "négative" autour des Diables

A l’approche du coup d’envoi de la Coupe du Monde, la RTBF est allé à la rencontre de Dries Mertens à Naples.

Le médian belge est confiant mais regrette juste le sentiment qui règne actuellement envers les Diables rouges.

"Je ne sais pas pourquoi mais je sens un peu un sentiment négatif de l’extérieur. Si on veut gagner, on a besoin du soutien de tout le monde. On a été porté par les fans en 2014 au Brésil. Je sentais à l’époque quelque chose de positif. Tout le monde était derrière l’équipe. J’espère que ce sentiment va revenir un peu", souligne Dries Mertens.

En 2014, les Diables ont été sortis en quarts par l’Argentine. L’objectif sera de faire mieux en Russie même s’il note : "Si tu me demandes qui est favori, je te dirai l’Espagne parce que l’Allemagne a perdu beaucoup de joueurs alors que l’Espagne a encore pas mal d'élements qui ont remporté des titres. Il y a beaucoup de joueurs d’expérience qui évoluent dans de grandes équipes. Nous, on va tout donner et j’espère juste qu’on va arriver le plus loin possible".

Et de conclure : "Tout le monde dit qu’on va gagner. Bien sûr, il faut le dire mais il faut avant tout voir match après match. Passons déjà les trois premiers matches et puis on verra".

Un portrait complet de Dries Mertens à Naples sera diffusé dans le "Week-end sportif" le 27 mai prochain à 18h30.