Dries Mertens et Roberto Martinez - © BRUNO FAHY - BELGA

Dries Mertens déclare sa flamme à Roberto Martinez : "Si on en est là, c'est grâce à lui" -... Dries Mertens qui saute dans les bras de Roberto Martinez après avoir inscrit le deuxième but des Diables Rouges face à l'Angleterre, c'est assurément l'une des images de la soirée qui a vu la Belgique s'imposer 2-0 face aux Three Lions et faire un grand pas vers le Final Four de la Nations League.