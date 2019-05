Drapeaux, DJs et Eden Hazard mis à l'honneur face au Kazakhstan

Les Diables Rouges disputeront les 8 et 11 juin prochains, au Stade Roi Baudouin, leurs deux prochaines rencontres de qualification pour l'Euro 2020 face au Kazakhstan et à l'Ecosse. Eden Hazard, qui a fêté sa centième cap à Chypre en mars dernier, sera célébré à cette occasion.

"Nous voulons chouchouter nos supporters, souligne l'URBSFA dans un communiqué publié ce mardi. Eden Hazard sera ainsi mis à l’honneur lors du match contre le Kazakhstan. Nous prévoyons aussi de chouettes activités contre l’Écosse. Sur la piste devant la tribune 4, les DJs de Q-Music Maarten et Dorothée joueront une chouette playlist avant le match et durant la pause. Tarmac (RTBF) en fera de même dans la Fanzone. Impossible donc de rester de marbre."

"Eden Hazard a atteint le cap des 100 matches internationaux en mars, poursuit le communiqué. Il est donc l’heure de fêter cela ! 35.000 drapeaux orneront le stade. Vous en trouverez un sur votre siège dans le stade. De petits drapeaux #COMEONBELGIUM seront aussi prévus contre l’Écosse. Enfin, "Freed from Desire" est une chanson qui donne le sourire à tout le monde. Ce tube était joué dans les stades en Russie à chaque fois que nos Diables Rouges marquaient un but. Nous voulons continuer sur cette lancée. Après chaque but marqué, les supporters pourront désormais chanter le tube de Gala."