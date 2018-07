Thomas Meunier a inscrit le 1-0 ce samedi en petite finale de la Coupe du monde, contre l'Angleterre. Ce but rentre dans l'histoire des Diables rouges en étant le plus rapide jamais marqué en Coupe du Monde pour la sélection belge. Il rentre aussi dans les records de la sélection anglaise... comme étant le plus rapide concédé par le Three Lions.

Thomas Meunier est aussi le 10ème Diable différent à marquer lors de cette Coupe du Monde.