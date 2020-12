Doublé pour Benteke pour sa première titularisation de la saison avec Crystal Palace

Après le but du 1-2 signé Wilfried Zaha (55e), Christian Benteke est enfin parvenu à débloquer son compteur but en plaçant un coup de tête au premier poteau sur une action lancée par le déroutant Eberechi Eze (59e).

Auteur de 6 buts seulement lors des trois dernières saisons marquées par les blessures et les moments de méforme, Benteke a retrouvé la voie du but pour la première fois depuis juillet et le goal marqué contre Chelsea.

Après un nouveau but de Zaha (68e), le Diable rouge est même parvenu à inscrire un doublé grâce à une très belle frappe en pivot pour inscrire le but du 1-5 définitif, son 74e en Premier League et le 25e sous les couleurs de Crystal Palace.

Une nouvelle fois sur le banc, Michy Batshayi est quant à lui monté au jeu à 10 minutes du terme et court toujours après son premier but en club cette saison.

Avec 16 points, Crystal Palace est 11e à seulement 6 points du leader provisoire Chelsea dans cette Premier League atypique.