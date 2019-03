Doublé et passe décisive pour Carrasco lors du partage des siens contre Mousa Dembélé

Yannick Carrasco a permis au Dalian Yifang de repartir avec un point de son déplacement samedi au Guangzhou R&F (3-3), nouveau club d'un autre Diable Rouge, Mousa Dembélé. Carrasco a été l'auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Les deux équipes comptent 2 points après deux journées de Chine Super League.

En Premier League, Crystal Palace a été battu 1-2 par Brighton dans le cadre de la 30e journée de championnat. Michy Batshuayi a joué toute la rencontre alors que Christian Benteke est monté au jeu à la 77e pour les Eagles. Brighton a ouvert le score à la 19e via Glenn Murray avant que Luka Milivojevic (50e), ancien joueur d'Anderlecht, ne fasse 1-1 sur penalty. C'est une autre ancienne connaissance du championnat de Belgique, Anthony Knockaert (ex Standard), qui a marqué le but de la victoire pour les Seagulls à la 74e d'un magnifique envoi lointain du gauche.

Au classement, Palace et Brighton sont provisoirement 13e et 14e avec 33 points chacun. Brighton compte cependant une rencontre de moins.