Doku : "On voulait gagner ce match en marquant le plus de buts possibles"

Jérémy Doku, titulaire face à la Biélorussie, a fait admirer son accélération, ses dribbles et son efficacité. Auteur d'un but et deux assists, le joueur de Rennes a marqué des points en vue de l'Euro comme tous ses collègues du compartiment offensif.



L'ancien anderlechtois n'avais pas encore disputé la moindre minute. Il a appris sa sélection deux heures avant le match. "Je ne m'en doutais pas que j'allais commencer mais j'étais prêt. Je trouve que j'ai joué un bon match. Donc je suis content. Toutes les minutes que le coach te donne, tu dois montrer que tu mérites d'être sur le terrain. C'est très important."



Les Diables ont entamé cette rencontre avec envie. "On avait lâché des points contre la République Tchèque et on voulait gagner ce match en marquant le plus de buts possibles. C'est ce qu'on a fait. J'ai aimé le match. On a bien commencé, on a marqué rapidement. Après c'était plus facile."



Comme Batshuayi, Trossard, Vanaken ou Praet, Doku a profité de cette dernière opportunité de montrer ses qualités à Roberto Martinez avant l'annonce de la liste des 23. "Pour moi, c'est un match comme les autres. Je suis très sévère envers moi-même. J'essaie de jouer le mieux possible à Rennes. Si je suis sélectionné, ce sera bien pour moi et pour ma famille."



Doku n'a pas encore répondu à toutes les attentes à Rennes. "La différence avec Rennes ? Je peux parler néerlandais. C'est encore plus facile. Et il y a aussi beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué chez les jeunes. Après mon but, j'étais juste très content. J'ai pensé à ma famille. Mon geste ? Les gens savent très bien ce que cela veut dire. Est-ce que c'est lié aux critiques dont j'ai fait l'objet à Rennes ? Peut-être".