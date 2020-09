Doku : "J'étais choqué de voir mon nom dans la sélection des Diables rouges !"

Jérémy Doku et Landry Dimata sont les deux nouveaux venus dans la sélection de 29 joueurs dévoilés mardi dernier à Tubize par Roberto Martinez en vue des matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (5 septembre à Copenhague) et l'Islande (8 septembre à Bruxelles). A 18 ans, Doku est naturellement aux anges.

"Je suis heureux d’être ici. Je suis un vainqueur, j’espère qu’il ne s’agit que du début d’une aventure. J'espère pouvoir encore m’améliorer et ainsi rester au sein du noyau des Diables rouges. Je vais regarder le niveau à l’entrainement, essayer de donner le maximum. Ca serait génial de recevoir du temps de jeu. Je ne m’attendais pas du tout à cette sélection. Il y a vraiment de grands noms dans cette sélection belge, certains étaient déjà présents quand je regardais les matches à la télévision quand j’étais jeune. Je suis un dribbleur, j’adorais voir les dribbles d’Eden Hazard quand je regardais la TV. C’est assez spécial d’être à côté de lui maintenant. Je vais le regarder… Je suis ici pour apprendre et pour jouer. Je ne ressens pas de pression à évoluer à côté de grands noms", a expliqué Doku en conférence de presse ce mardi.

Avant d'ajouter : "Je ne sais pas si je vais jouer, mais la première étape, ce sera de montrer ma valeur durant les entrainements. Je ne me sens pas encore totalement Diable rouge, il faut un peu de temps pour intégrer cela je pense. Je n’ai pas encore totalement réalisé ce qui m’arrive. Qui plus est, je viens d’obtenir mon diplôme, je suis heureux de pouvoir me concentrer totalement sur le football dorénavant."

Cinq porteurs de la vareuse mauve sélectionnés par Martinez : l'information a surpris de nombreux observateurs. "C'est vrai qu'on est 5 joueurs d’Anderlecht (ndlr : trois finalement, au vu des forfaits d'Elias Cobbaut et Hendrik Van Crombrugge), mais le sélectionneur a regardé et s'est basé nos prestations individuelles. Quand j’ai appris ma sélection, j’étais sur la table du kiné. On était occupé de me masser. Je pensais qu’il s’agissait des U21… mais j’ai vu la photo et l’équipe. J’étais choqué de voir mon nom ! Avant de venir ici, Vincent Kompany nous a souhaité bonne chance. C’est vrai que c’est un peu dommage de ne pas le voir avec nous ici", a poursuivi Doku.

"J’ai effectué toute ma jeunesse en Belgique, j’ai commencé avec les U15 donc, oui, j’ai choisi définitivement les Diables rouges (ndlr : par rapport au Ghana). Ce choix me semble logique", a aussi conclu l'ailier du RSCA.