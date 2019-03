Divock Origi en voie de résurrection à Liverpool

Liverpool carbure cette saison et son trio d’attaque Mané , Firmino et Salah est l'un des meilleurs d’Europe. Compliqué donc, pour Origi , de se faire une place dans le onze de départ des Reds. Le Belge était même passé derrière des joueurs comme Shaqiri et Sturridge dans la hiérarchie. Carrément écarté du groupe, Divock Origi avait d'ailleurs, pendant plusieurs mois, complètement disparu des radars.

Les attaquants belges viennent de vivre une belle semaine. Un nouveau but pour Michy Batshuayi , qui s’impose et retrouve du temps de jeu avec Crystal Palace. Romelu Lukaku , lui, est redevenu titulaire et enchaîne les doublés avec Manchester United. A présent, c’est au tour de Divock Origi de revenir sur le devant de la scène.

Aligné d'entrée dans le derby de la Mersey

Origi face à Everton - © OLI SCARFF - AFP

Mais tout cela fait maintenant (presque) partie du passé. Avec deux titularisations lors de deux matches consécutifs, ce qui ne lui était plus arrivé depuis très longtemps, Origi est enfin de retour. 90 minutes face à Watford (avec un but à la clé) puis 64 minutes face à Everton, l'attaquant de 23 ans enchaîne les matches pour la première fois de la saison. Il vient, d’ailleurs, de jouer 153 minutes en cinq jours, lui qui avant cela, n’en n’avait joué qu’une centaine. Autre statistique intéressante : sur les huit matches qu’il a joué cette saison en Premier League, six étaient en 2019. C’est dire si Divock a réussi à retourner la situation depuis janvier.

Enfin, le fait le plus symbolique pour l’ancien Lillois, c’est cette fameuse titularisation dans le derby de la Mersey, face à Everton. Un geste fort de la part de Jürgen Klopp, qui témoigne de sa confiance retrouvée en Divock Origi. Il faut dire aussi qu’il a profité des différentes blessures de Firmino, lui qui était d’ailleurs incertain pour le derby. Mais toujours est-il qu’Origi, à force de patience et de persévérance, a réussi à se refaire une place dans la rotation du coach allemand et donc dans une des meilleures équipes d’Europe. Une bonne nouvelle pour notre équipe nationale et Roberto Martinez qui peut trouver en Divock Origi un profil différent des autres attaquants belges.