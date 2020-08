Romelu Lukaku a une nouvelle fois fait parler sa puissance et son sens du but pour émerger en fin de match et contribuer avec un doublé à la large victoire de l’Inter contre le Shakhtar en demi-finale d’Europa League (5-0).

Mais avant de briller, l’attaquant interiste a fait le 'sale boulot' aux avant-postes pour aider son équipe. Un travail plus compliqué que d’habitude.

"La situation tactique des 60 premières minutes ne lui convient pas du tout avec un bloc très bas et assez compact des Ukrainiens", analyse notre consultant Alex Teklak. "On ne lui a pas laissé la possibilité de développer son jeu en déviation, son jeu dos au but. Etant donné que les lignes de passe étaient régulièrement coupées, il n’a pas vraiment eu voix au chapitre pendant la première heure de jeu. Par contre quand le match s’est ouvert, on a retrouvé un Lukaku inarrêtable."

Grâce à son doublé, Lukaku a atteint la barre des 33 buts en une saison et n’est plus qu’à une seule longueur du record de Ronaldo qui en avait mis 34 lors de la saison 1997/1998 conclue par une victoire en Coupe UEFA des Nerazzurri.

Ces excellentes prestations, Romelu Lukaku les doit avant tout à lui-même mais pas seulement. L’infatigable bosseur s’est intégré parfaitement pour sa première saison en Italie. Sa capacité à parler les langues lui a permis de bien s’entendre immédiatement avec ses partenaires, notamment avec Lautaro Martinez avec qui il a fait des merveilles en début de saison. Essentiel au jeu d’Antonio Conte, le Diable rouge a déjà joué 50 matches pour l’Inter cette saison dont 46 en tant que titulaire. Cela en dit long sur l’importance du joueur aux yeux de son entraîneur.

"Il est difficile de ne pas associer la réussite de Lukaku à celle de Conte et de l’Inter", affirme Teklak. "Conte est peut-être le meilleur entraîneur que Lukaku ait connu. Quand Conte déclare que Lukaku met des buts grâce à l’équipe, il ne le dit pas pour protéger son groupe ou faire de la politique. Il le dit parce que c’est vrai. Je pense que c’est la première fois que Lukaku se retrouve avec un entraîneur aussi complet qui pense autant à l’harmonie. C’est vraiment une question d’harmonie dans son équipe et lui est vraiment le point final de tout ça."