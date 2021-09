"C’est le paradoxe de ce genre de matches : les jouer vous donne l’occasion de prendre des minutes… mais alors il faut les jouer bien", commence Frédéric Waseige. "Ceux qui ont joué le match de Kazan n’y ont rien gagné, face à une adversaire regroupé et agressif. C’était une équipe faite de bric et de broc, sans automatismes. Quand vous ne jouez pas ces matches, on dit que c’est une occasion ratée… mais quand vous les jouez, vous ne bénéficiez pas de l’acquis des tauliers, qui vous apportent leur qualité, leur expérience et leur leadership. A Kazan, ce n’était pas les Diables Rouges, c’était les ‘Diablotins Rouges’ (sic), sans structure et sans colonne vertébrale."

Zéro minute ! C’est le bilan, hier en Biélorussie, de ces Diables pensés pour le futur, tels Zinho Vanheusden (surtout), Charles De Ketelaere ou encore Yari Verschaeren. On les attendait sur le terrain, mais ils ont juste vu Kazan et son stade vide. Est-ce une occasion ratée ? Analyse avec l’un de nos consultants sur les Diables Rouges, Frédéric Waseige .

Zinho Vanheusden : " On avait évidemment envie de voir Zinho à l’œuvre, mais ce n’était pas le bon contexte car il y avait trop d’absents. Et on connaît Roberto Martinez : tant que la qualification n’est pas mathématiquement en poche, c’est Monsieur "Zéro Risque". Et je le comprends ! La défense, c’est le socle d’une équipe et elle doit afficher du vécu international. Martinez déteste jouer au poker…"

Albert Sambi Lokonga (qui était blessé, selon les dires de Roberto Martinez en conférence de presse) : "J’adore Sambi, qui a encore été énorme avec Arsenal contre Chelsea, affichant du culot et de la maturité, et ne se cachant jamais. Mais il peut déjà… oublier la Qatar : il y a trop de qualité dans son secteur. Et Martinez ne tranchera pas dans sa sacro-sainte hiérarchie, car il veut offrir un trophée à cette génération qui s’en ira après le Mondial. Disons que Sambi aura eu l’occasion d’observer et de humer l’odeur du vestiaire… et Martinez accorde beaucoup d’importance à cet apprentissage."