Diables rouges : Youri Tielemans sort sur blessure avec Leicester

Encore une tuile pour Roberto Martinez ? Youri Tielemans a en effet dû quitter la pelouse sur blessure dimanche lors de Leeds United – Leicester City. Titulaire, le Diable rouge a ressenti une douleur à la cheville après un contact avec le gardien de Leeds United Illan Meslier, sorti dans les pieds du Belge pour éviter un but des Foxes.

Pris immédiatement en charge par les membres du staff médical de Leicester, Tielemans n’a pas pu terminer la rencontre et a quitté la pelouse à la 77e minute de jeu.

L’ancien anderlechtois, 47 sélections chez les Diables rouges, fait partie de la liste des joueurs convoqués par Roberto Martinez pour les prochains matches de la Belgique face à l’Estonie (13/11) et le Pays de Galles (16/11). Les Diables rouges doivent déjà se passer des services de Romelu Lukaku et de Michy Batshuayi, blessés et non convoqués. Toby Alderweireld est quant à lui incertain.