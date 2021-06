Diables rouges : Yannick Carrasco, "On est capable de souffrir s’il le faut"

Yannick Carrasco s’est présenté en salle de presse ce jeudi pour répondre aux questions des journalistes à 3 jours du huitième de finale prévu dimanche entre la Belgique et le Portugal. "Ce sera certainement un match difficile mais pour gagner un tournoi, il faut gagner des matches difficiles et éliminer de grosses nations", a réagi l’ailier de l’Atletico Madrid qui ne se soucie pas de la partie de tableau plus compliquée dans laquelle se retrouvent les Diables rouges.

"Le parcours est plus facile de l’autre côté. Mais il faut se dire aussi que les autres nations ont peur de la Belgique. Il faudra montrer que les gens ont raison d’avoir peur de cette Belgique. Il ne faut pas penser à la suite du parcours. Il va surtout falloir penser à battre l’adversaire qui se présente à chaque fois face à nous. Et on verra ensuite ce qu’il se passe."

►►► À lire aussi : Portugal-Belgique : Avant le choc de Séville, l'équipe portugaise à la loupe

Carrasco a ensuite évoqué le style de jeu qu’il faudra adopter face au Portugal. "Notre style de jeu, c’est d’avoir le ballon. Mais il faut aussi souffrir et on sait le faire. Attaquer 90 minutes, aucune équipe ne sait faire ça. Ce sera à nous de bien gérer le match, de souffrir tous ensemble s’il faudra et de mettre nos occasions au fond quand on attaquera."