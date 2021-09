Diables Rouges : Vertonghen, Lukaku, Courtois et Meunier absents face à la Biélorussie, De Ketelaere et Verschaeren arrivent

Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Thomas Meunier ne seront pas du déplacement à Kazan en Russie pour affronter la Biélorussie mercredi en qualifications pour le Mondial 2022. Roberto Martinez l'a confirmé en conférence de presse dimanche après la victoire de la Belgique contre la Tchéquie (3-0).

Vertonghen et Lukaku, tous les deux avertis dimanche, sont suspendus et rentreront respectivement à Benfica et Chelsea. Gêné par son tendon d'Achille, Thibaut Courtois fera également l'impasse sur le déplacement à Kazan. Thomas Meunier, pour sa part, n'est pas suffisamment rétabli et retourne à Dortmund.

"Ce sera un match plus compliqué qu'à l'aller avec une équipe qui est désormais dirigée par un nouvel entraîneur", a précisé Martinez. "Il faudra être prêt à se battre. Le fait de jouer sur terrain neutre et sans supporter sera peut-être à notre avantage. Nous avons un long voyage et nous verrons qui sera le plus frais pour débuter le match."

Yari Verschaeren, Charles De Ketelaere ont comme prévu rejoint les Diables Rouges après le match des Espoirs de vendredi en Turquie.

Hugo Siquet s'est lui entraîné avec les Diables lundi à Tubize, "en récompense pour son travail avec les U21", a précisé la fédération. Le Standardman n'accompagnera cependant pas la sélection à Kazan, où la Belgique affrontera la Biélorussie mercredi dans son dernier match du triptyque de septembre.