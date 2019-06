Diables Rouges : un possible changement de logo qui en rappelle d'autres

Ce nouvel emblème devrait être moins arrondi que l’actuel. Tout d’abord, les inscriptions URBSFA-KBVB disparaîtraient au profit d’une inscription en anglais : Royal Belgian FA 1895. Le français et le néerlandais ne seraient donc plus présents. Côté design, le drapeau belge figurerait dorénavant du côté gauche du logo. A droite, un demi-cercle viendrait former un "B" avec le drapeau. La couronne et les lauriers seraient, eux, redessinés mais toujours bien présents.

L'ancien logo de la Juventus, dont la disparition avait fait grand bruit en juillet 2017 - © MIGUEL MEDINA - AFP

Dans le monde du football, les changements de logo se font de plus en plus fréquemment. Il s’agit parfois de légères mises à jour comme l’Italie en 2018, ou de véritables changements d’emblèmes comme les Pays-Bas en 2014. Si l’opération représente souvent un intérêt commercial, elle souffre parfois de vives critiques du côté des supporters. De manière générale, adopter un nouveau logo permet aux clubs d’adopter une image plus moderne et donc de toucher un nouveau public. Cela permet aussi de toucher un public international, souvent plus intéressé par le design du logo que par son attache historique. Le résultat se ressent alors au niveau des produits dérivés, plus largement diffusés et vendus grâce à cette nouvelle image.

Cependant, il y a toutefois un certain risque financier à adopter ce changement. Un nouveau blason implique une mise à jour de toutes les infrastructures (stade, sièges, centre d’entrainement, etc.), du matériel (ballons, maillots, équipements,etc.) et de l’administratif. Tous ces changements comportent un coût non-négligeable.



Évidemment, toucher au logo d’une équipe, c’est toucher à l’identité même d’un club. Les supporters les plus acharnés n'accueillent pas toujours ce changement avec plaisir.

Ces dernières années, plusieurs grands clubs européens ont changé leur emblème, avec des réactions plus ou moins positives de la part de leur public. La Juventus est sans doute le meilleur exemple de modernisme imposé aux supporters. Si les afficionados de la Vieille Dame ont finalement dû s’adapter au changement imposé par leur club, des fans d’autres équipes ont pu, eux, se faire entendre.