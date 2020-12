Diables rouges : un calendrier 2021 particulièrement chargé

Les Diables rouges connaissent désormais leurs adversaires pour la campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Ils vont donc pouvoir remplir précisément les cases d’un agenda professionnel… déjà particulièrement bien fourni.

L’année 2021 sera jalonnée de rendez-vous internationaux, puisque ces matches qualificatifs pour le Qatar viennent s’ajouter à la phase finale de l’Euro (un minimum de 3 matches de groupe, un maximum de 7 matches, si les Diables vont en finale) ainsi qu’au "Final Four" de la Ligue des Nations (deux matches) à l’automne. Sans oublier les rencontres de préparation. Au total, les Diables rouges pourraient avoir une vingtaine de matches à jouer sur l’année 2021, alors que depuis 10 ans, ils ont joué en moyenne 11,4 matches par année civile. Mais il est vrai que ce calendrier se densifie naturellement les années de gros tournois, comme en 2018 par exemple où l’équipe nationale avait disputé 17 matches au total (matches amicaux inclus).

Elargir l'équipe dès le mois de mars

Mais ces différents rendez-vous où résonnera la Brabançonne viennent s’ajouter à un calendrier parfois très chargé aussi en club, notamment pour les Diables rouges ayant des objectifs de victoire en Ligue des Champions ou Europa League. "Cela devient très très compliqué, on voit de plus en plus de joueurs qui ont des soucis physiques", avait déjà signalé Thomas Meunier en novembre autour des matches de Ligue des Nations. "C’est notre travail, c’est à nous de répondre présent" avait ajouté Thorgan Hazard. "Mais ça ne nous empêche pas de dire que c’est peut-être un peu trop, oui."

Le sélectionneur Roberto Martinez est bien conscient de la charge qui pèsera sur ses joueurs l’année prochaine, dès le mois de mars et les premières rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde : "L’équipe sera élargie, car en mars c’est un pic pour les joueurs qui accumulent beaucoup de temps de jeu dans leurs clubs. On devra s’assurer qu’ils conservent un minimum de fraîcheur pour aborder leur fin de saison et pour préparer l’Euro"…

La première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 se disputera le 24 et 25 mars 2021.