Diables rouges : Toby Alderweireld, "sans arrogance, on peut battre n’importe qui mais il faudra être au top"

Après avoir bénéficié d’un tour de repos face à la Finlande lundi dernier, Toby Alderweireld s’apprête à regagner sa place dans le onze de base des Diables rouges dimanche pour le huitième de finale qui opposera la Belgique au Portugal. Le défenseur de Tottenham était présent au point presse de Tubize ce jeudi pour répondre aux questions des journalistes.

"Pour ce match, il faudra garder la mentalité gagnante qui est la nôtre depuis quelques années. C’est notre force ! " a prévenu Alderweireld en début de conférence de presse. Notre défenseur central a voulu se montrer très confiant en vue de ce duel. "C’est très difficile de se donner un pourcentage de chances de réussite mais sans arrogance, on est capable de battre n’importe qu’elle équipe. On a des joueurs qui peuvent faire la différence et j’ai confiance en cela. Je le répète, on a montré qu’on pouvait battre n’importe qui quand on est dans un bon jour. On croit en nos idées et notre qualité", a affirmé Alderweireld.

Que ce soit l'un ou l'autre qui joue, on sait tous parfaitement ce qu’on doit faire

A trois jours de la rencontre, on ne sait toujours pas quelle défense Roberto Martinez alignera. Pour Toby Alderweireld, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Dans tous les cas, les Diables se présenteront avec une arrière-garde compétitive. "Ce groupe est ensemble depuis longtemps. Ces dernières années, il y a eu des blessures, des absences, etc. On a tous fini par jouer ensemble une fois. Que ce soit l'un ou l'autre qui joue, on sait tous parfaitement ce qu’on doit faire et ce que le coach veut. La décision finale sur les joueurs qui seront dans le onze, reviendra au sélectionneur."

Une chose est sûre, c'est qu'Alderweireld ne compte rien lâcher et est déterminé pour atteindre l'objectif. "On a très faim. On a un grand désir de réussir à décrocher quelque chose pour ce pays et pour tous ces supporters. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir un trophée à cette génération", a encore déclaré le défenseur des Diables rouges.