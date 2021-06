Timothy Castagne faisait partie des joueurs qui ont reçu la première dose du vaccin Pfizer lundi soir à Tubize. L’arrière latéral de Leicester City est passé devant les caméras de la RTBF ce mardi afin de revenir sur ses premières heures de rassemblement avec les Diables rouges. "C’est un bonheur de se retrouver tous ensemble", a souri Castagne au micro de Pierre Deprez. L’ancien joueur du Racing Genk et de l’Atalanta Bergame a déjà pu se faire une première idée de l’état de forme de ses équipiers, notamment de plus attendus lors du prochain Euro. "Je n’ai pas encore vu Kevin De Bruyne mais c’est déjà une bonne nouvelle qu’il ne doive pas se faire opérer. Eden Hazard travaille dur et je pense qu’il va être bien au bon moment. Axel Wistel, je l’ai vu sur le terrain… On dirait qu’il n’a rien eu. C’est fou de le voir comme ça aussi vite ! C’est cool de voir qu’il a travaillé dur pour être là avec nous." Aligné 13 fois avec les Diables rouges depuis ses débuts en septembre 2018 – la plupart du temps sur le flanc droit mais aussi quelques fois à gauche – Timothy Castagne sait qu’il peut compter sur sa polyvalence pour jouer un maximum de matches à l’Euro. L’arrière latéral est d’ailleurs en confiance après une saison positive à Leicester. "Je suis assez satisfait de ma saison. On ramène un trophée comme la FA Cup. C’était bien pour une première en Premier League. Evidemment, il y a eu des moments où ça allait moins bien et d’autres où ça allait beaucoup mieux mais il fallait s’adapter à une nouvelle compétition. Niveau intensité physique, la Premier League est un ou deux étages au-dessus par rapport à l’Italie. Tactiquement, on a changé beaucoup en jouant avec une défense à 3 et avec une défense à 4. Cela est un plus au niveau adaptabilité et je pourrai faire valoir ça ici. J’espère être titulaire à l’Euro. Je pense que j’ai fait une bonne saison et j’espère pouvoir jouer un maximum. C’est normal, quand on est un joueur de foot et qu’on est compétitif, on est toujours déçu quand on n’est pas titulaire. Mais si je ne commence pas, cela ne sera pas un problème."

Diables rouges : Timothy Castagne impressionné par Witsel, "on dirait qu’il n’a rien eu" -... Timothy Castagne faisait partie des joueurs qui ont reçu la première dose du vaccin Pfizer lundi soir à Tubize. L’arrière latéral de Leicester City est passé devant les caméras de la RTBF ce mardi afin de revenir sur ses premières heures de rassemblement avec les Diables rouges. "C’est un bonheur de se retrouver tous ensemble", a souri Castagne au micro de Pierre Deprez. L’ancien joueur du Racing Genk et de l’Atalanta Bergame a déjà pu se faire une première idée de l’état de forme de ses équipiers, notamment de plus attendus lors du prochain Euro. "Je n’ai pas encore vu Kevin De Bruyne mais c’est déjà une bonne nouvelle qu’il ne doive pas se faire opérer. Eden Hazard travaille dur et je pense qu’il va être bien au bon moment. Axel Wistel, je l’ai vu sur le terrain… On dirait qu’il n’a rien eu. C’est fou de le voir comme ça aussi vite ! C’est cool de voir qu’il a travaillé dur pour être là avec nous." Aligné 13 fois avec les Diables rouges depuis ses débuts en septembre 2018 – la plupart du temps sur le flanc droit mais aussi quelques fois à gauche – Timothy Castagne sait qu’il peut compter sur sa polyvalence pour jouer un maximum de matches à l’Euro. L’arrière latéral est d’ailleurs en confiance après une saison positive à Leicester. "Je suis assez satisfait de ma saison. On ramène un trophée comme la FA Cup. C’était bien pour une première en Premier League. Evidemment, il y a eu des moments où ça allait moins bien et d’autres où ça allait beaucoup mieux mais il fallait s’adapter à une nouvelle compétition. Niveau intensité physique, la Premier League est un ou deux étages au-dessus par rapport à l’Italie. Tactiquement, on a changé beaucoup en jouant avec une défense à 3 et avec une défense à 4. Cela est un plus au niveau adaptabilité et je pourrai faire valoir ça ici. J’espère être titulaire à l’Euro. Je pense que j’ai fait une bonne saison et j’espère pouvoir jouer un maximum. C’est normal, quand on est un joueur de foot et qu’on est compétitif, on est toujours déçu quand on n’est pas titulaire. Mais si je ne commence pas, cela ne sera pas un problème."

Timothy Castagne faisait partie des joueurs qui ont reçu la première dose du vaccin Pfizer lundi soir à Tubize. L’arrière latéral de Leicester City est passé devant les caméras de la RTBF ce mardi afin de revenir sur ses premières heures de rassemblement avec les Diables rouges. "C’est un bonheur de se retrouver tous ensemble", a souri Castagne au micro de Pierre Deprez.

L’ancien joueur du Racing Genk et de l’Atalanta Bergame a déjà pu se faire une première idée de l’état de forme de ses équipiers, notamment de plus attendus lors du prochain Euro. "Je n’ai pas encore vu Kevin De Bruyne mais c’est déjà une bonne nouvelle qu’il ne doive pas se faire opérer. Eden Hazard travaille dur et je pense qu’il va être bien au bon moment. Axel Wistel, je l’ai vu sur le terrain… On dirait qu’il n’a rien eu. C’est fou de le voir comme ça aussi vite ! C’est cool de voir qu’il a travaillé dur pour être là avec nous."

►►► À lire aussi : Une grande partie des Diables rouges ont été vaccinés lundi soir à Tubize

Aligné 13 fois avec les Diables rouges depuis ses débuts en septembre 2018 – la plupart du temps sur le flanc droit mais aussi quelques fois à gauche – Timothy Castagne sait qu’il peut compter sur sa polyvalence pour jouer un maximum de matches à l’Euro. L’arrière latéral est d’ailleurs en confiance après une saison positive à Leicester. "Je suis assez satisfait de ma saison. On ramène un trophée comme la FA Cup. C’était bien pour une première en Premier League. Evidemment, il y a eu des moments où ça allait moins bien et d’autres où ça allait beaucoup mieux mais il fallait s’adapter à une nouvelle compétition.

Niveau intensité physique, la Premier League est un ou deux étages au-dessus par rapport à l’Italie. Tactiquement, on a changé beaucoup en jouant avec une défense à 3 et avec une défense à 4. Cela est un plus au niveau adaptabilité et je pourrai faire valoir ça ici. J’espère être titulaire à l’Euro. Je pense que j’ai fait une bonne saison et j’espère pouvoir jouer un maximum. C’est normal, quand on est un joueur de foot et qu’on est compétitif, on est toujours déçu quand on n’est pas titulaire. Mais si je ne commence pas, cela ne sera pas un problème."

Thomas et moi apportons des choses différentes, cela dépendra des besoins du coach

Castagne est en tout cas convaincu qu'il est plus proche du niveau de Thomas Meunier par rapport à la saison dernière. "Je pense qu'avec Thomas, on apporte des choses différentes. Cela va dépendre de ce que le coach veut dans certains matches. Je pense que notre niveau est beaucoup plus proche qu'en début de saison ou que l'année dernière. Ce sera un choix plus difficile pour le coach. Si ce n'est pas moi qui sera choisi, je serai là si on a besoin de moi en fin de match ou sur le flanc gauche."

Castagne s'est également dit disponible à filer un coup de main en jouant dans le trio défensif d'une défense à 3. "Je peux dépanner et je sais comment je peux y jouer car je l'ai déjà fait avec Leicester mais je sais que ce n'est pas là où je peux apporter le plus", a-t-il ajouté en conférence de presse.