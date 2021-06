Diables Rouges : Thorgan Hazard, seul absent de l'entraînement, Eden rieur - 20/06/2021 Les Diables Rouges se sont entraînés pour la dernière fois au centre d'entraînement ce matin avant de s'envoler pour Saint-Pétersbourg où ils disputeront leur dernier match de poule face à la Finlande. Et ils étaient 24 ce matin à monter sur la pelouse. Thorgan Hazard suit un programme individuel suite à un coup reçu sur le genou lors du match face au Danemark. Timothy Castagne avait lui vu son Euro s'arrêter prématurément suite à de nombreuses fractures au visage encourues lors du match face à la Russie. Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel se sont encore entraînés normalement et le joueur du Real Madrid est une nouvelle fois apparu blagueur et souriant, de bonne augure pour la suite du tournoi.