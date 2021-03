On relativise vite ! Eden l’a déjà dit, ça nous permet d’être un peu plus en famille quand tu es blessé. Surtout avec le Corona. Tu es à la maison pour aider à gérer les enfants. Alors ça nous a permis de rester plus à la maison mais c’est vrai que quand les blessures reviennent chaque fois, c’est quand même un peu plus compliqué.

Oui chômage technique pour tout le monde. Et repos aussi pour papa et maman qui n’avaient rien à regarder à la télé. Ou alors ils pouvaient enfin regarder autre chose. Oui c’est vrai, blessure pour Eden et moi et Kylian vit une situation délicate au Cercle de Bruges, où il a été mis de côté. Et ce n’est d’ailleurs pas mérité, au passage… Voilà, ça fait partie du foot.

Une saison mi-figue, mi -raisin avec Dortmund © AFP or licensors

Sinon Dortmund ne joue pas une grande saison ?

Non mais on peut encore la sauver. On est en demi-finale de la coupe et on veut la gagner. On a fait le boulot contre Séville en ligue des champions et on est en quart contre un gros morceau c’est vrai.

Oui contre City. Pas envie de tacler Kevin De Bruyne à l’entraînement ?

Non on en aura trop besoin à l’Euro (sourires) ! Mais on lui a dit que c’était dommage que ça s’arrête pour lui, la champions league. On se charrie. Mais on sait bien que c’est une équipe fantastique. Ils sont plus forts que les autres saisons.

Mais vous avez Haaland. Parlez-nous du phénomène

C’est un gros bosseur. Il met tout en place pour réussir, pour être dans les meilleures conditions. J’aime bien l’humain. Il est spécial, atypique. J’adore parce que sur le terrain, on voit son regard, ses mimiques. Il n’est pas comme les autres et c’est ça que j’aime chez lui.