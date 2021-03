Thomas Vermaelen, c’est un des papys chez les Diables Rouges. À 35 ans, le défenseur se dirige petit à petit vers une retraite internationale, mais Roberto Martinez peut toujours compter sur les services de l’expérimenté gaucher (78 caps) au prestigieux curriculum vitae (Ajax Amsterdam, Arsenal, FC Barcelone ou encore AS Rome). Il ne sera présent que pour les deux premières rencontres avant de repartir avec son club.

La première réaction du défenseur est évidemment du soulagement. Après avoir manqué le dernier rassemblement des Diables en raison des difficultés à voyager avec la crise sanitaire, les Diables et le club japonais sont parvenus à se mettre d’accord. "Je suis vraiment content d’être là, ça faisait vraiment longtemps. Je me sens fier de faire partie de ce groupe. Je ne peux être que content du fait que le coach réitère sa confiance en moi."

Mais qu’en est-il de son état de forme ? "Je me sens bien. Avec Vissel Kobe on a joué la Ligue des Champions asiatique et donc trois matches en une semaine. Tout s’est bien passé donc je suis prêt physiquement. Mais je ne sais pas si je vais jouer les prochaines rencontres avec les Diables, c’est au coach de décider."

Y a-t-il un sentiment de revanche parmi les Diables après l’élimination à l’Euro 2016 contre les Gallois ? "Il y a quatre ans, j’étais suspendu contre le pays de Galles en France. Cela reste un très mauvais souvenir pour l’équipe nationale et pour le pays. On est encore plus motivé. On a une revanche à prendre."

Mais le joueur semble vraiment bien dans ses baskets, il est totalement dispo pour le groupe et refuse de se trouver des excuses de décalage horaire : "Je me sens bien, je fais de mon mieux sur le terrain et je verrai de quoi l’avenir sera fait. Mais je reste ambitieux, c’est certain".