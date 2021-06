Après son interview face à notre micro et après l'entrainement du jour des Diables Rouges, Thomas Meunier s'est présenté pour la conférence de presse au basecamp de Tubize. L'occasion d'évoquer, au-delà de sa situation personnelle ou encore de la suite du tournoi, d'autres points.

"On est au 21e siècle, les idées moyenâgeuses ont fait leur temps. C'est regrettable ce qu'il se passe avec l'UEFA en ce moment. Il y a des œillères du côté des personnes décisionnaires. Ces personnes font des campagnes "No To Racism" mais ont peur de se mouiller dans ce combat-là. Je déconseillerais, par ailleurs, aux footballeurs homosexuels de faire leur coming-out parce que les gens sont stupides. Les mentalités ne sont pas développées à ce sujet-là. Même au sein de certaines équipes, je connais des joueurs qui refuseraient de jouer avec certains qui auraient fait le coming-out. Ca effrayerait donc, sincèrement, c'est mieux que la situation reste en l'état pour le bien-être de la personne."

"Les échanges Twitter avec la France ? Qui aime bien châtie bien. Au niveau du football, ça me plait de les chercher un peu parce qu'ils sont assez sensibles, et nous aussi. Même avec l'Allemagne, j'envoie quelques messages mais ça reste de la pure camaraderie. Il n'y a aucune notion de haine, ça doit rester bon enfant. Si je n'avais pas été suspendu contre la France ? On aurait été champion du monde (rire). Plus sérieusement, il faut avouer que l'équipe de France était au-dessus de nous ce jour-là."

Le retour d'Eden Hazard

"Eden n'a pas besoin de déclic, il a juste besoin de rythme. On a vu qu'il met beaucoup d'entrain quand il monte au jeu. Il fait des gestes à l'entraînement où tu te dis "Ok, il est là". Il est dans une situation où il construit sa condition, et au fil des matchs, on va voir un grand Eden Hazard."

La prochaine rencontre des Diables Rouges dans cet Euro 2020, ce sera un huitième de finale disputé dimanche soir à Séville.