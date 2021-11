De nouveau titulaire avec la Belgique, Thomas Meunier a participé au partage des hommes de Roberto Martinez au pays de Galles. Après la rencontre, il s’est arrêté au micro de Pierre Deprez pour donner ses impressions.

Absent au mois d’octobre, Thomas Meunier était très heureux de retrouver les Diables. "J’avais raté le précédent rassemblement, j’ai pu faire deux bons matchs ici avec du temps de jeu, c’est ce qu’il me faut. J’ai eu une préparation compliquée avec le Covid, maintenant je suis de retour en piste. Tout ce dont j’ai besoin, c’est accumuler du temps de jeu."

Comme face à l’Estonie, le latéral de Dortmund avait Timothy Castagne dans son dos, avec qui il est habituellement en concurrence, une situation qu’il a appréciée sur le terrain. "C’était exceptionnel, ce flanc droit luxembourgeois était qualitatif. C’est facile de jouer avec Timothy. Il a un esprit vraiment offensif, il est polyvalent. Il peut jouer à gauche, à droite, comme défenseur central, dans une défense à trois, comme piston, c’est un plaisir de jouer avec lui."

Concernant la rencontre, le Diable rouge ne veut pas en tirer de trop grands enseignements. "Il y a eu pas mal de changements mais on a vu une équipe des Diables qui a dominé le match. Les Gallois avaient besoin d’un point pour jouer les barrages à domicile, ils ont tout donné avec un magnifique public. On a assuré le coup sur l’ensemble des deux matchs et on a montré que lors des quatre dernières campagnes qu’on pouvait terminer premier du groupe et qu’on dominait nos adversaires."

Pour la cinquième fois consécutive, notre équipe nationale sera au rendez-vous d’un grand tournoi, une performance à ne pas négliger. "Les qualifications, c’est un éternel recommencement, on le prend de façon très professionnelle, tout le monde fait de son mieux. Le groupe n’était pas très relevé, ce n’était pas les Pays-Bas ou la Turquie mais on a fait le taf. Il y a toujours des matchs pièges, on l’a vu ici. On peut se féliciter, tout comme les supporters qui nous ont soutenus jusqu’à maintenant."