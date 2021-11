Diables Rouges – Theate : "Tu ne gagnes pas de titres mais tu as gagné le respect"

Sûr de ses qualités, Theate n’a jamais douté du fait qu’il pouvait s’imposer dans le championnat italien : "Je ne dis pas que j’aurais pensé que ça serait si rapide quand je suis arrivé là-bas mais encore une fois, tout est dans l’état d’esprit. J’ai dit à mon papa qu’on parle généralement d’adaptation au pays, à la langue mais pour moi l’adaptation elle est sur le terrain , pas dans tout ce qu’il y a en dehors. Il ne faut pas faire attention à ça. Donc je ne suis pas étonné mais il reste encore du chemin. On est dans une bonne spirale avec Bologne. On a quelques victoires. On est à égalité de points avec la Juventus . Donc il faut maintenir le cap".

Arthur Théate s’est envolé cet été du côté de Bologne et a donc découvert la Serie A après sa bonne saison du côté d’Ostende. Un changement d’ambiance qui n’a pas forcément déboussolé le défenseur : "Ça a été un début de saison rapide . Je suis arrivé là-bas assez tard dans le mercato, dans les trois derniers jours je pense. J’ai commencé sur le banc puis le coach m’a donné des minutes, de plus en plus. Je marque mon premier but à San Siro , contre l’Inter. Puis je joue 45 minutes le match d’après et après je connais ma première titularisation contre la Lazio".

S’il se plaisait bien à Ostende, dans le club qui lui a permis d’exploser en Belgique, le défenseur avait besoin de cette nouvelle aventure pour faire évoluer son jeu : "L’équipe qu’on avait l’année dernière avec Ostende était une bonne équipe de D1A. En tout cas une équipe avec du caractère et une philosophie de jeu que le coach Blessin avait mis en place. C’est clair que j’arrive d’Ostende dans un club comme Bologne avec un entraîneur comme Mihajlovic et des joueurs comme Arnautovic ou Medel mais il faut se faire sa place. Il faut que je joue avec mes qualités. En Italie, c’est beaucoup de tactique, de réflexion sur le jeu. Si j’avais voulu rester dans ma zone de confort, je n’aurais pas été en Italie. La tactique, ce n’est pas spécialement quelque chose que je n’apprécie mais ça fait tellement de bien à mon jeu actuellement".

Beaucoup de joueurs rêvent de fouler les pelouses du championnat anglais. C’est aussi le cas du Liégeois, même s’il assure que la Serie A l’a toujours fait rêver et faisait partie de ses premiers choix : "C’est peut-être un rêve de jouer en Premier League mais mon deuxième choix c’était vraiment la Serie A. On l’a toujours dit, c’est le meilleur championnat pour un défenseur. C’est incroyable. On est de retour à l’école quand on est en Italie. Les premiers jours c’est vraiment vidéo, vidéo et tactique, tactique, tactique. Au final, tu vois que les courses des défenseurs, elles sont millimétrées. On part au même moment, on s’arrête au même moment. Chose que peut-être avec Ostende on n’avait pas spécialement. On jouait plus au feeling, à la mentalité, à l’envie".

Partir en Italie lui a permis de grandir sur le terrain mais aussi dans la vie, en tant qu’homme : "J’ai fait des progrès sur le terrain mais aussi beaucoup en dehors. Je suis parti de chez moi. Je voyais beaucoup mes parents, donc c’est différent. Je ne rentre pas à la maison, je vis seul. J’ai vraiment fait un travail sur moi. J’ai pris plus de maturité en quelques mois en Italie qu’en un an à Ostende. Sur le terrain, j’ai aussi pris beaucoup de maturité. Et puis en Italie, comme on dit, sur les 20 dernières minutes quand on gagne on essaye de n’en jouer plus que 3 ou 4".

Fait intéressant, Theate estime que son transfert en Serie A, il le doit aux Diables actuels, qui ont fait la renommée de la Belgique : "Je pense que beaucoup de jeunes belges doivent leur transfert aux Diables. Ils ont révélé la Belgique sur la grande scène. Donc les scouts se sont dit qu’il y avait de bons joueurs en Belgique. Pour moi, la Belgique a été beaucoup plus scoutée depuis que la génération actuelle des Diables est là. Ils ont vraiment mis les projecteurs sur la Belgique".