Diables rouges : Steven Defour avant le Portugal, "il ne faudra pas jouer comme contre la France en 2018"

Diables rouges : Steven Defour avant le Portugal, "il ne faudra pas jouer comme contre la France... Steven Defour aura sans doute un petit coup de nostalgie dimanche soir quand il s’assoira devant son canapé pour assister à Belgique – Portugal. Pas seulement pour ses 11 ans en sélection nationale mais aussi pour son expérience de 3 ans au Portugal sous le maillot du FC Porto (2011-2014, 113 matches). A la veille de ce duel comptant pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, nous avons donc contacté l’ancien Diable rouge pour avoir son regard avisé sur le match. "Je pense que le Portugal va nous attendre et espérer nous faire mal en contre", estime Defour qui veut voir une équipe belge patiente. "On ne doit pas jouer comme quand on a joué avec la France en 2018. Il faudra jouer avec la tête. Je pense que les Diables ont les qualités pour faire ce genre de match mais il faudra voir s’ils vont réussir à le faire. On n’avait pas besoin d’être au top pour faire le job en phase de poule mais maintenant c’est le moment où il faut être au top." Optimiste, Steven Defour mise sur une victoire 2-1 des Diables rouges. "On a un léger avantage. Je pense qu’on a plus de qualité individuelle quand on somme les joueurs dans les deux noyaux." Defour a ensuite mis l’accent sur les caractéristiques du football portugais. "De mes années au Portugal, je retiens la possession de balle, les qualités techniques mais aussi le travail que l’on faisait en perte de balle avec l’agressivité autour du ballon." Comme on l’a souvent répété ces derniers jours, Cristiano Ronaldo ne sera pas le seul danger côté portugais. Pour Defour, il ne faut pas réserver un traitement sur mesure au capitaine de Champions d’Europe. "Il ne faut pas un marquage individuel sur lui, il faudra plutôt défendre en zone et être attentif quand il est en possession du ballon. Ronaldo n’est pas aussi présent dans le jeu qu’il l’était avant mais il reste toujours très performant avec ses buts, avec cette mentalité qu’il transmet très bien à l’équipe. Je n’ai vu que les matches de l’Euro du Portugal et je trouve qu’un autre homme à suivre est Renato Sanches. Il a fait basculer le match contre la Hongrie quand il est monté au jeu et puis contre la France, il a été très performant. C’est un joueur à tenir à l’œil et puis il y a aussi Diogo Jota, Bernardo Silva, Pepe…"