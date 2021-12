De retour depuis cet été à Chelsea contre un montant record de 115M€, Romelu Lukaku a marqué la Serie A de son empreinte pendant deux saisons à l’Inter. Son aventure dans la botte n’est d’ailleurs peut-être pas terminée.

Après un passage délicat à Manchester United, Big Rom a décidé de tenter l’aventure italienne il y a deux ans en rejoignant l’Inter Milan avec l’objectif de détrôner la Juventus. Mission accomplie lors de sa deuxième, et dernière, saison en Lombardie. Avec les Nerazzurri, le meilleur buteur des Diables rouges a inscrit le total impressionnant de 64 buts en 95 matches soit une rose toutes les 121 minutes.

Dans une interview accordée au journal Tuttosport, Federico Pastorello, l’agent du buteur, a expliqué que Lukaku n’avait pas terminé son aventure en Italie : "Un jour, nous verrons Lukaku de retour en Serie A, car il aime l’Italie. Mais maintenant, il est temps que Chelsea profite de Romelu."

Après un bon début de saison, Lukaku a marqué le pas depuis avec Chelsea, notamment à cause d’une blessure qui l’a contraint à s’absenter des terrains pendant un mois, et court après une nouvelle titularisation en Premier League depuis le 16 octobre. Buteur mercredi en Ligue des champions lors du partage des Blues au Zénith, l’attaquant espère remédier à cela ce samedi après-midi contre Leeds.

Dans ce même entretien, l’agent du joueur a également expliqué que son joueur était "proche" de signer à la Juventus avant de s’engager avec l’Inter pendant l’été 2019 dans un échange qui aurait envoyé Paulo Dybala et Mario Mandzukic à Manchester United mais aucun accord n’a été trouvé entre les Red Devils et l’Argentin. Le Diable rouge aurait même discuté avec Maurizio Sarri, entraîneur de la Vieille Dame à ce moment-là, et Cristiano Ronaldo, attaquant vedette de la Juve concernant cet éventuel transfert.