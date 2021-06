Simon Mignolet a joué un match solide avec quelques arrêts déterminants dans les premières minutes du match des Diables rouges contre la Grèce. Comme souvent avec les Diables, le gardien de Bruges a encaissé même si sur le but grec il n’a rien à se reprocher (1-1). "Le coup franc (qui amène le but) est discutable. Après, on a essayé de se créer une occasion pour marquer un deuxième but. On n’a pas réussi. Ce 1-1 est un résultat correct. Est-ce qu’il y a des erreurs de mes défenseurs ? Cela va très vite, je sais que le ballon touche le poteau et puis il y a un Grec au rebond. Je dois encore revoir les images".

Le rythme et l’intensité ont baissé en deuxième mi-temps. "C’est souvent comme ça avec les matches amicaux. Il y a aussi la température. Pour moi, le plus important est que les joueurs qui avaient besoin de minutes ont joué. On a encore un match (contre la Croatie) pour se préparer. On a encore du boulot, on le sait. Mais je suis sûr qu’on sera prêt pour le premier match de l’Euro".



Mignolet assure que ce partage ne laissera pas de "trace psychologique" mais il reconnaît qu’il génère un "un peu de frustration".