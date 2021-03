Diables Rouges : Selon Pini Zahavi, de nombreux grands clubs suivent toujours son "ami" Roberto Martinez

Sous contrat avec l'Union Belge jusqu'au terme de l'année 2022 (et donc jusqu'à la Coupe du Monde qui se déroulera en novembre et décembre au Qatar), Roberto Martinez continue de susciter les convoitises. Pourrait-il être tenté d'aller voir ailleurs dès la fin de l'Euro ?

D'après l'agent israélien Pini Zahavi, qui le considère comme "un ami", "de nombreux clubs de renom à l'étranger gardent un œil sur sa situation."

Contacté par nos confrères du quotidien Het Laatste Nieuws, Pini Zahavi, agent à la réputation sulfureuse - mais il n'a jamais été condamné -, serait prêt à aider Roberto Martinez si ce dernier décidait de donner une nouvelle orientation à sa carrière. "Il le sait, on en a déjà parlé. Et j'ai mes entrées dans les plus grands clubs d'Angleterre et d'Espagne !"

Sélectionneur des Diables Rouges depuis août 2016 et le départ de Marc Wilmots, l'Espagnol a mené la Belgique à la troisième place de la Coupe du Monde 2018 avant de la qualifier pour l'Euro 2020, reporté à l'été 2021. L'ancien coach de Swansea a grandi avec son équipe, au point de devenir un entraîneur très courtisé ces dernières années...

"Je m’étais engagé pour deux ans, afin de préparer la Coupe du Monde et d'obtenir le meilleur résultat possible en Russie, avait déclaré il y a quelques semaines Roberto Martinez, dans le cadre d'un entretien accordé au site officiel de la FIFA. Je devais ensuite retrouver un club. C’était mon plan initial. Près de quatre ans plus tard, je suis toujours là et je prends énormément de plaisir. Mon avenir ? Franchement, je n’en sais rien. Tant que je suis sélectionneur de la Belgique, je compte bien profiter au maximum de chaque instant !"