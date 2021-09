Sambi Lokonga après sa première : "J'espère un Belgique - Congo pour affronter mon frère Polo... Sambi Lokonga a disputé ses premières minutes avec les Diables Rouges en Estonie ce jeudi soir (victoire 2-5). C'est tout sourire que le nouveau joueur d’Arsenal s’est présenté à l’interview d’après-match au micro de Pierre Deprez. "Ça fait longtemps que j’attendais ce moment, maintenant je savoure. C’est beaucoup de fierté car j’ai beaucoup travaillé pour arriver jusqu’ici", a expliqué Lokonga, qui a fêté sa première cap après avoir remplacé Eden Hazard à un quart d’heure du terme. Débarqué à Arsenal cet été, Sambi vit une des plus belles périodes de sa carrière. "C’est une bonne période mais il faut rester les pieds sur terre. Je suis bien entouré, ma famille est avec moi et je ne me prends pas la tête". On le sait, Sambi Lokonga et son frère Paul-José M’Poku sont très proches. "J’espère qu’un jour on va s’affronter dans un match Belgique – Congo", a raconté l’ancien anderlechtois en rigolant. Avant de conclure sur les deux buts encaissés par les Diables : "Ils étaient évitables. Ça fait tache mais on doit retenir les 5 buts marqués et surtout notre bonne réaction après le premier but estonien".