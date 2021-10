Diables Rouges : Romelu Lukaku quitte à son tour la sélection à la veille de défier l’Italie

Romelu Lukaku a quitté la sélection des Diables rouges ! Il n’était donc plus que vingt-et-un, soit 17 joueurs de champ et 4 gardiens, à monter sur la pelouse du Juventus Stadium de Turin ce samedi à l’occasion du dernier entraînement avant le match contre l’Italie. Dimanche (15h), Belges et Italiens se joueront la 3e place de la Ligue des Nations.

Lukaku était absent de l’entraînement mais n’avait pas encore quitté le rassemblement, son forfait a désormais été officialisé par la fédération belge de football. Jeudi lors de la défaite contre la France (2-3), l'attaquant de Chelsea a inscrit son 68 but en 101 rencontres internationales, donnant un double avantage à la Belgique peu avant le retour au vestiaire.

Après les départs d’Eden Hazard, capitaine de l’équipe nationale, et Thomas Foket vendredi, c’est donc au tour du joueur de Chelsea de quitter les Diables.

Comme Hazard et Foket, on imagine que Lukaku n’est pas apte pour la rencontre de dimanche, mais nous n’avons aucune information sur le sujet pour l’instant.

Le Brainois est sorti à un quart d’heure du terme contre les Bleus, visiblement victime d’une blessure musculaire. Quant au joueur du Stade de Reims, il n’a pas joué contre les Bleus et est rentré en Champagne. Il avait été appelé après la défection de Thomas Meunier mais c’est Timothy Castagne qui a occupé le flanc droit belge jeudi soir.

Compte tenu de l’enjeu quelque peu relatif de cette petite finale, Roberto Martinez devrait effectuer des changements au sein de son onze de base contre la Nazionale. Le Catalan pourrait donner davantage d’informations samedi soir lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match.