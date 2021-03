Diables Rouges : Romelu Lukaku autorisé à jouer les 3 matches qualificatifs

Martinez explique son choix de convoquer Lukaku : "On peut attendre pour prendre une décision... Roberto Martinez a décidé d’intégrer Romelu Lukaku dans la sélection des Diables rouges pour les matches de la Belgique face au pays de Galles (mercredi 24 mars), à la République tchèque (samedi 27 mars) et à la Biélorussie (mardi 30 mars) malgré l’épidémie de Covid-19 qui touche le noyau de l’Inter. Les joueurs du club milanais ont en effet été interdits de rejoindre leur équipe nationale par les autorités sanitaires de Milan mais le sélectionneur national espère que la situation évoluera dans les prochains jours. Il a expliqué ce choix en conférence de presse vendredi en marge de l’annonce de sa sélection. "Pour le moment, Romelu Lukaku fait partie d’un groupe qui est en isolement. Il y a encore des étapes et des tests à faire dans les prochains jours. On va suivre la situation au jour le jour. Lors des derniers rassemblements, on a bien vu que les choses pouvaient changer rapidement donc on verra dans les prochains jours. Ce qui est important actuellement, c’est la santé de Romelu et des autres joueurs. Je pense qu’on peut attendre pour prendre une décision pour le troisième match qui est dans 11 jours."