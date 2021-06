Moins de 24 heures après la victoire des Diables Rouges face à la Finlande (0-2), lors du troisième match belge dans cet Euro 2020, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a tiré les premiers bilans de cette phase de groupes. "Il n'y a pas de séquelle physique après le match contre les Finlandais. De son côté, Thorgan Hazard va mieux et va retrouver le groupe prochainement, normalement mercredi. Tout le monde devrait être prêt pour le match de dimanche. Nous possédons une véritable équipe, un vrai groupe capable de se donner. Nous sommes la seule équipe lauréate de trois matches au Mondial 2018 et à l’Euro 2020. Une crainte ? On risque de tomber sur des équipes qui ont effectué moins de voyages que nous, comme l’Italie ou l’Allemagne par exemple", a introduit Roberto Martinez.

"Nous ne connaissons pas encore le nom de notre adversaire pour les huitièmes de finale. Dans un premier temps, on regarde et on analyse surtout nos cinq derniers matches. Dès jeudi et vendredi, on aura le temps de se concentrer sur notre opposant et sur le terrain de Séville. La pelouse semble en mauvais état, on espère qu'ils vont avoir le temps de rectifier certains points avant la rencontre", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas encore noté de nom sur ma feuille pour cette partie. Ma composition dépendra aussi de l’équipe que nous allons affronter. Nous allons peut-être avoir deux jours de récupération en plus que notre adversaire, ça peut clairement compter, oui."

"On vient de disputer trois matches, en neuf jours, face à trois schémas différents. Ce n'est pas évident de rencontrer les équipes chez elles, comme la Russie et le Danemark. Je note un point négatif : on a perdu Timothy Castagne pour la suite du tournoi. C’est une grande déception d’avoir perdu un élément de son calibre. Le point positif : Axel Witsel, Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont rejoué. C'est un petit ouf de soulagement, mais quand je vois la manière avec laquelle ils s’entrainent, je ne suis pas surpris. Eden a ressenti un peu de douleur après un duel contre la Finlande, mais sa cheville est solide. On a tout checké à la mi-temps et il a pu poursuivre. En défense, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont réguliers. Thomas Vermaelen, c'était un plaisir de le revoir. Il a montré qu’il était exemplaire, il est unique dans sa façon de jouer. Les jeunes peuvent apprendre beaucoup de lui je pense. On a aussi la vitesse de Jason Denayer et la solidité de Dedryck Boyata. Leander Dendoncker peut aussi éventuellement jouer à cette place, on est donc paré en défense", a ensuite analysé Roberto Martinez.

"Leandro Trossard n’avait jamais joué à cette place et il a affiché de la discipline à ce poste inédit pour lui. Il a livré un super travail. Il a compris mes attentes très rapidement, il a même dépassé celles-ci. La compréhension avec Jason Denayer et Jérémy Doku a vraiment été bonne. Je voulais laisser un peu de repos à Thomas Meunier. Romelu Lukaku ? L'idée était de le remplacer après son but (finalement annulé). Je voulais voir sa complémentarité avec Jérémy Doku et Eden Hazard. C’était important de le laisser sur le terrain après son but annulé, la frustration aurait été double sinon. Il est parvenu à marquer, il reste donc sur un sentiment positif. La position que je préfère pour Kevin De Bruyne ? Avec le ballon dans les pieds. On doit profiter des performances de Kevin De Bruyne. Il ne joue pas dans un système, il joue dans des espaces, ceux qu’il voit, ceux laissés par l’adversaire. Plusieurs joueurs sont proches des 90 caps, voire des 100, voire même plus : on possède énormément d’expérience dans ce groupe. Ce sont des leaders sur le terrain aussi", a-t-il conclu.

Les Diables Rouges disputeront leur huitième de finale le dimanche 27 juin à 21h00 à Séville face à un des quatre meilleurs troisièmes.