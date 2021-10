Diables rouges : Roberto Martinez reconnaît qu’il y a "une barrière psychologique"

Une semaine après la cuisante et rocambolesque défaite face à la France en demi-finale de la Ligue de Nations, Roberto Martinez a accepté de reparler des Diables rouges auprès de la radio espagnole Cadena Ser. "Il y a une barrière psychologique", a admis Martinez.

Le sélectionneur national est convaincu que ses troupes ont besoin d’un déclic pour franchir un palier. "Nous devons être meilleurs pour remporter notre premier trophée et puis les choses changeront. Savoir gérer les situations de match est très important. En première mi-temps (contre la France), on a assisté à quelque chose de radicalement différent par rapport à 2018. Je pense que les 45 premières minutes témoignent de notre niveau footballistique… mais quand on voit la deuxième période, on voit qu’il faut améliorer certains aspects."

Martinez a ensuite dit qu’il comprenait les critiques. "Il y a eu énormément de critiques mais c’est compréhensible quand les attentes ne sont pas satisfaites. Mais après quelques jours, le bon sens nous fait réaliser que cette sélection belge faisait partie des 4 meilleures équipes et est presque qualifiée pour la Coupe du monde."

