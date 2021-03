La Belgique, bousculée comme rarement ces dernières années, a été accrochée (1-1) samedi à Prague par une République tchèque généreuse et offensive en match de qualification pour le Mondial 2022, au Qatar. Les Diables rouges ont concédé l'ouverture du score par Lukas Provod (50e) et répliqué par une réalisation de Romelu Lukaku (60e).

"Nous n’avons pas atteint notre niveau habituel, on n’a pas trouvé notre jeu. Nous n'avons en réalité pas contrôlé le match comme on sait le faire en général. Nous avons dû montrer une autre face de notre jeu : défendre devant notre rectangle. C'était un gros adversaire, très fort en reconversion. Je suis content de la façon dont on a réussi à défendre, à tenir. Je constate qu'on a aussi perdu beaucoup de ballons simples. Je note également qu’on s’est procuré quelques opportunités en deuxième période", a indiqué Roberto Martinez.

Et le sélectionneur fédéral d'ajouter, au micro de VTM : "Le partage est logique à mes yeux. J’ai vu de l’implication chez mes joueurs. Pour le troisième match, on va probablement devoir faire tourner, surtout dans les positions offensives. On va donc mettre de la fraicheur dans l’équipe face à la Biélorussie car ils ont encore beaucoup donné aujourd’hui."

Cet affrontement face à la Biélorussie est programmé mardi, à 20H45.