Roberto Martinez s’est confronté aux questions des médias ce samedi à la veille du choc du groupe E des qualifications au Mondial 2022 au Qatar face à la République Tchèque. Le sélectionneur s’attend à un match "très plaisant à regarder pour les supporters" face à une équipe tchèque "très dynamique" et qui sait "prendre des risques".

"Ils ont une idée claire de ce qu’ils vont faire et ce sera une très belle opposition pour nous", a déclaré Martinez, bien conscient des difficultés rencontrées à Prague lors du match aller (1-1). "Les 2 matches face à la République Tchèque sont importants. A Prague, ça pouvait tomber des deux côtés et on est repartis avec un point. Cette fois-ci à Bruxelles, on devra profiter de l’avantage de jouer à la maison."

Romelu Lukaku est un joueur iconique, il ne faut pas penser que c’est ordinaire

Martinez a également parlé de Romelu Lukaku qui s’apprête à disputer son 100e match en équipe nationale. "J’ai eu la chance de le voir grandir, de voir tout son parcours. C’est un joueur iconique. 100 matches en équipe nationale, il faut célébrer cela comme il se doit. J’espère qu’il pourra atteindre 150 caps. Il faut profiter de ce genre de joueurs, ne pas penser que c’est ordinaire. Cela n’arrive pas si souvent de pouvoir disposer de ce type de joueurs."

Le sélectionneur s’est enfin attardé sur le cas d’Eden Hazard. "J’ai vu un Eden qui a un pas plus loin par rapport à l’Euro. Contre l’Estonie, il était totalement libéré de ses douleurs. C’est un point de départ pour lui. J’ai l’impression qu’il est de retour. Il a souffert beaucoup ces deux dernières années mais j’ai enfin l’impression qu’il commence à redevenir lui-même. Il dispose d’un grand avantage. Il a toujours ce grand talent qui l’a fait devenir le joueur qu’il est et ça, il ne l’a jamais perdu."