Diables Rouges - Roberto Martinez : "Dante Vanzeir a mérité le droit d’être dans le groupe"

Si Roberto Martinez n’a pas souvent eu pour habitude de surprendre lors de ses sélections, il a cette fois annoncé quelques nouveaux noms. Notamment dans le secteur offensif, où il est privé de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi pour blessure. Le sélectionneur a donc jeté son dévolu sur Dante Vanzeir, qui réalise un excellent début de saison avec l’Union et sur un retour de Divock Origi.

En bonne position pour se qualifier (mathématiquement il faut une victoire, dans les faits un nul suffirait), les Diables Rouges sont donc moins sous pression, ce qui a sans doute pesé dans la balance au moment d’offrir leur première sélection à Dante Vanzeir et Wout Faes. Mais pour Roberto Martinez, le mérite revient aux joueurs et à leurs prestations en club : "Ils ont mérité le droit d’être dans le groupe. Dante Vanzeir est une belle histoire du football belge. Il a été meilleur buteur en D1B la saison dernière, son évolution a été merveilleuse, il a trouvé une maison à l’Union. Il a déjà inscrit 10 buts cette saison à 23 ans. C’est à lui de se montrer, de prendre du plaisir".

Quant au rôle sur le terrain de l’attaquant unioniste, habitué à jouer aux côtés de Denis Undav du côté de l’Union, le sélectionneur national n’est pas inquiet, l’important est surtout de le voir en situation avec les Diables Rouges : "Dante est un buteur qui est habitué à jouer dans un système à deux attaquants. Nous devons le voir dans l’environnement des Diables pour voir ce qu’il peut amener avec les Diables et voir comment il s’adapte à l’environnement".

Si Dante Vanzeir intègre le groupe Diables, le match face à l’Estonie devrait surtout permettre à Christian Benteke d’être titularisé, lui qui a souvent été repris mais qui a très peu débuté les rencontres. Malgré tout, Roberto Martinez ne tarit pas d’éloges envers l’attaquant de Crystal Palace : "La bonne chose avec Christian c’est que chaque fois qu’il est sur le terrain, il est performant. Il a toujours eu une bonne mentalité. A moins d’un an de la Coupe du Monde, chaque match est important pour avoir sa place. Christian a toujours montré qu’il était prêt. Idem pour Origi qui a peu de temps de jeu en club et pour qui c’est l’occasion de prendre du temps de jeu".

Le tacticien espagnol est également revenu sur l’absence de Romelu Lukaku et sur les différentes façons de le remplacer : "Romelu est très complet et personne n’a le même profil que lui mais je pense que Benteke peut par exemple être un très bon point d’appui. Origi, Vanzeir, De Ketelaere ou même Trossard peuvent jouer si on recherche plus la profondeur donc nous avons des possibilités différentes pour remplacer Romelu".

Le sélectionneur national a aussi abordé le cas Eden Hazard. Plus titulaire au Real, l’ancien joueur de Chelsea est même resté toute la rencontre sur le banc cette semaine face au Shakhtar Donestk en Ligue des Champions. Mais Roberto Martinez n’est pas inquiet et loue le travail du natif de Braine-le-Comte pour revenir à son meilleur niveau : "Eden est médicalement prêt et nous sommes impressionnés par le travail qu’il a fait en dehors des terrains pour pouvoir être en forme pour le reste de la saison. Son attitude a été impressionnante pour faire du travail supplémentaire au club. Je pense que les matchs internationaux peuvent permettre à Eden de l’aider à faire démarrer sa saison. Eden veut être important, il a toujours été un joueur clé sur le terrain. Il a connu deux années difficiles mais les signes montrent qu’il est prêt à redevenir le joueur qu’on connaît".

Des nouveaux, des revenants et des revanchards, la sélection de Roberto Martinez peut permettre à certains joueurs de relancer ou de lancer leur saison et de se montrer à moins d'un an de la Coupe du Monde.