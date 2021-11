Diables Rouges : Roberto Martinez convoque 29 joueurs dont Faes, Vanzeir et Theate mais pas Lukaku, blessé

Alors que les Diables sont quasiment qualifiés pour le prochain Mondial, il ne leur reste plus qu'à concrétiser le travail face à l'Estonie (13 novembre) et le pays de Galles (16 novembre). Ce vendredi, Roberto Martinez a dévoilé sa sélection des 29 joueurs qui disputeront ces deux matches. Et face à l'avalanche de forfaits qui touche le noyau, il a dû faire des choix.

Au total, deux nouveaux font leur apparition : Dante Vanzeir et Wout Faes. Convoqué en renfort lors du dernier rassemblement, Arthur Theate est lui aussi bien présent. On notera qu'un ancien oublié comme Divock Origi fait également son grand retour.

Offensivement, et sans surprise, les blessés Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ne sont pas présents. Incertain, Toby Alderweireld est lui bien convoqué par Roberto Martinez.

Dernier constat, l'ancien Anderlechtois Albert Sambi Lokonga est récompensé de ses bonnes prestations avec Arsenal et fait son retour dans ce giron élargi des Diables.