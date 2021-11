Diables rouges : Roberto Martinez chouchoute Castagne et Hazard après la victoire contre l’Estonie

Roberto Martinez chouchoute Castagne et Hazard après la victoire contre l’Estonie - Diables... Mission accomplie pour Roberto Martinez. Le coach espagnol a qualifié les Diables rouges pour un 3e tournoi majeur sous sa direction après la victoire de la Belgique face à l’Estonie samedi soir. Le sélectionneur national s’est évidemment réjoui de cet accomplissement "loin d’être facile". Il s’est également attardé sur la prestation de certains joueurs au micro de Pierre Deprez. "J’ai vraiment apprécié la prestation d’Eden Hazard. Il a été très intelligent dans ses prises de position. Il se démarquait très bien. Techniquement, il a réalisé une performance de très haut niveau. Bien sûr, il a besoin de rythme de match mais pendant 60 minutes on a vraiment vu un Hazard qui peut faire la différence sur le terrain", déclarait Martinez en fin de match au sujet de son capitaine. Timothy Castagne a également été félicité par Martinez qui l’avait replacé dans la défense à 3. "Timothy s’est très bien adapté dans une position différente. C’était un très bon exercice pour lui avec l’Estonie qui pressait très haut. Il a défendu avec l’énergie qu’on lui connaît. Je pense que c’était une très bonne prestation dans une position différente." Ces deux joueurs seront-ils reconfirmés dans le onze de base face au Pays de Galles mardi ? Rien n’est moins sûr. Martinez est resté assez mystérieux même s’il a laissé entendre qu’il y aurait du changement. "Tous les joueurs qui sont en forme vont rester pour ce match. On analysera cela individuellement. Vais-je changer les 11 joueurs ? C’est un match de qualifications. On en a enchaîné 27 et on en a gagné 25 en réalisant deux partages. Chaque match est important. Ceci dit, on a besoin de partager les minutes entre les joueurs. On doit voir d’autres associations sur le terrain."