Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi midi sa liste de 24 joueurs en vue du Final Four de la Ligue des Nations. Voici les éléments à retenir des explications de Martinez sur sa sélection.

La défense de notre équipe nationale pose question. Martinez n'a en effet repris que quatre défenseurs centraux : Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer et Jan Vertonghen. "Thomas Vermaelen ne peut pas rejoindre l'équipe à cause des règles de quarantaine au Japon alors que Zinho Vanheusden ne s'est pas entraîné ces deux derniers jours avec son club. On est confiant pour le futur, on développe les jeunes joueurs et on travaille pour avoir tous les joueurs disponibles. On a déjà fait face à ce problème après la retraite de Vincent Kompany. On a toujours Alderweireld et Vertonghen qui sont présents et en forme", a expliqué Martinez.

Blessés en club, Denayer et Boyata sont finalement présents : "Ils sont prêts mais on verra lundi l'état de tous les joueurs car ils jouent encore ce week-end avec leur club".

Parmi les sélectionnés du jour, deux joueurs de champ brugeois. "Hans Vanaken est dans la forme de sa vie. Il progresse très bien. À chaque fois qu'il a joué avec nous, il a bien performé. Charles De Ketelaere, avec les absences de Doku et Mertens, a une belle opportunité de se montrer. Il est en forme et prêt à avoir un gros impact sur le jeu. Il est très jeune mais il a déjà montré ses qualités que ce soit face au PSG ou en championnat. Il a été très impressionnant avec les Espoirs également. Il peut jouer sur le côté gauche, courir entre les lignes, il est intelligent et il réfléchit. Il mérite d'être là. Maintenant, c'est à lui de montrer dès lundi où il en est", a affirmé le sélectionneur fédéral.